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Гармаш еще до возобновления сезона может покинуть Динамо, - источник
Одному из ветеранов команды ищут новый клуб
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Полузащитник и исполняющий обязанности нападающего "Динамо"
По информации телеграм-канала Динамо Киев Inside, футболисту сейчас ищут новый клуб. Среди возможных вариантов – Кипр, Греция или Турция. "Вчерашняя беда в Южной Турции [большое землетрясение] вносит свои коррективы", - сообщает источник.
33-летний Денис Гармаш является воспитанником "Динамо". Он покидал клуб только однажды, когда в первой половине 2020-го выступал в Турции за "Ризеспор". В ноябре 2022 года он провел свой 350-й матч за первую команду киевлян.
В текущем сезоне он был игроком ротации: всего хавбек выходил на поле во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы) в 23 матчах, однако лишь шесть из них он начинал в стартовом составе. За это время на его счету два гола (дубль АЕК) и одна результативная передача (против "Руха").
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