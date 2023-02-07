Гармаш еще до возобновления сезона может покинуть Динамо, - источник

Полузащитник и исполняющий обязанности нападающего "Динамо" Денис Гармаш еще в текущем трансферном окне может залить клуб.

По информации телеграм-канала Динамо Киев Inside, футболисту сейчас ищут новый клуб. Среди возможных вариантов – Кипр, Греция или Турция. "Вчерашняя беда в Южной Турции [большое землетрясение] вносит свои коррективы", - сообщает источник.

33-летний Денис Гармаш является воспитанником "Динамо". Он покидал клуб только однажды, когда в первой половине 2020-го выступал в Турции за "Ризеспор". В ноябре 2022 года он провел свой 350-й матч за первую команду киевлян.

В текущем сезоне он был игроком ротации: всего хавбек выходил на поле во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы) в 23 матчах, однако лишь шесть из них он начинал в стартовом составе. За это время на его счету два гола (дубль АЕК) и одна результативная передача (против "Руха").