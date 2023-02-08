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Клуб пошел навстречу. Канадский легионер покидает Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт был расторгнут досрочно

Клуб пошел навстречу. Канадский легионер покидает Черноморец

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Канадский легионер Манджрекар Джеймс покидает "Черноморец". Информацию об этом подтвердила пресс-служба "моряков".

Центрбек был с командой на сборах в Турции, однако после попросил расторгнуть действующий контракт по семейным обстоятельствам. Пресс-служба одесситов пишет, что "учитывая тяжелое эмоциональное состояние игрока, клуб пошел навстречу Джеймсу".

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Канадец перешел в "Черноморец" зимой 2022-го года, после чего остался с командой даже несмотря на начало войны. В сумме за одесситов Манджрекар отыграл 13 игр и забил один гол.

Напомним, что по итогам первого полугодия "Черноморец" финишировал на 15-м месте.

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В статье: Черноморец (Одесса) Манджрекар Джеймс
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Источник:
ФК Черноморец

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