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Предметный интерес. Динамо следит за одним из лучших бомбардиров чемпионата Румынии
Вот и замена Беседина?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" следит за румынским форвардом Даниэлем Параскивом. Об этом передает ТаТоТаке.
По данным источника, столичный клуб имеет "предметный интерес". Портал TranferMarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро, однако сумма трансфера, как передает ТаТоТаке, может составить не менее миллиона евро.
Параскив - один из лучших бомбардиров чемпионата Румынии нынешнего сезона - за "Германштадт" он забил десять голов. Также успел забить гол в дебютной игре за сборную Румынии.
Напомним, что зимой "Динамо" отпустило в аренду основного форварда Артема Беседина.
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