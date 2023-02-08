Предметный интерес. Динамо следит за одним из лучших бомбардиров чемпионата Румынии

Киевское "Динамо" следит за румынским форвардом Даниэлем Параскивом. Об этом передает ТаТоТаке.

По данным источника, столичный клуб имеет "предметный интерес". Портал TranferMarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро, однако сумма трансфера, как передает ТаТоТаке, может составить не менее миллиона евро.

Параскив - один из лучших бомбардиров чемпионата Румынии нынешнего сезона - за "Германштадт" он забил десять голов. Также успел забить гол в дебютной игре за сборную Румынии.

Напомним, что зимой "Динамо" отпустило в аренду основного форварда Артема Беседина.