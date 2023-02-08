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Предметный интерес. Динамо следит за одним из лучших бомбардиров чемпионата Румынии

Премьер-лига
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Вот и замена Беседина?

Предметный интерес. Динамо следит за одним из лучших бомбардиров чемпионата Румынии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" следит за румынским форвардом Даниэлем Параскивом. Об этом передает ТаТоТаке.

По данным источника, столичный клуб имеет "предметный интерес". Портал TranferMarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро, однако сумма трансфера, как передает ТаТоТаке, может составить не менее миллиона евро.

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Параскив - один из лучших бомбардиров чемпионата Румынии нынешнего сезона - за "Германштадт" он забил десять голов. Также успел забить гол в дебютной игре за сборную Румынии.

Напомним, что зимой "Динамо" отпустило в аренду основного форварда Артема Беседина.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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