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Траоре, Бондарь и Крыськив в основе. Шахтер назвал состав на спарринг против Сараево
Оптимальный состав на Лигу Европы?
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" обнародовал заявку на последний спарринг зимнего антракта против "Сараево". По большому счету, состав очень похож на оптимальный на данный момент и тот, которым Игорь Йовичевич выйдет через неделю в Лиге Европы против "Ренна".
"Шахтер" (старт): Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Крыськив, Судаков – Траоре.
"Шахтер" (запас): Шевченко, Пятов - Гочелейшвили, Тейлор, Козик, Ракицкий, Тотовицкий, Джурасек, Топалов, Петряк, Сикан, Борячук.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Сараево" начнется в 16:30. Следить за игрой можно на нашем сайте в
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