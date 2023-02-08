Траоре, Бондарь и Крыськив в основе. Шахтер назвал состав на спарринг против Сараево

Донецкий "Шахтер" обнародовал заявку на последний спарринг зимнего антракта против "Сараево". По большому счету, состав очень похож на оптимальный на данный момент и тот, которым Игорь Йовичевич выйдет через неделю в Лиге Европы против "Ренна".

"Шахтер" (старт): Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Крыськив, Судаков – Траоре.

"Шахтер" (запас): Шевченко, Пятов - Гочелейшвили, Тейлор, Козик, Ракицкий, Тотовицкий, Джурасек, Топалов, Петряк, Сикан, Борячук.