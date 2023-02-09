Тренер Колоса получил перелом во время тренировки с командой

Один из тренеров коваловского "Колоса" Виталий Мандзюк получил тяжелую травму на сборах команды в Турции.

По информации "Динамомании", специалист сломал ногу. Тренер ковалевцев по физподготовке получил травму, подменяя футболиста во время игрового упражнения. Также источник добавляет, что Мандзюк уже был прооперирован.