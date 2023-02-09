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Тренер Колоса получил перелом во время тренировки с командой
Подменял футболиста в одном из упражнений
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
Один из тренеров коваловского "Колоса" Виталий Мандзюк получил тяжелую травму на сборах команды в Турции.
По информации "Динамомании", специалист сломал ногу. Тренер ковалевцев по физподготовке получил травму, подменяя футболиста во время игрового упражнения. Также источник добавляет, что Мандзюк уже был прооперирован.
Ранее мы сообщали, что "Колос" недавно
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