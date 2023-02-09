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Тренер Колоса получил перелом во время тренировки с командой

Премьер-лига
(1 голосов)

Подменял футболиста в одном из упражнений

Тренер Колоса получил перелом во время тренировки с командой

Фото: ФК Колос / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Один из тренеров коваловского "Колоса" Виталий Мандзюк получил тяжелую травму на сборах команды в Турции.

По информации "Динамомании", специалист сломал ногу. Тренер ковалевцев по физподготовке получил травму, подменяя футболиста во время игрового упражнения. Также источник добавляет, что Мандзюк уже был прооперирован.

Ранее мы сообщали, что "Колос" недавно провел первый спарринг на турецкой земле. Подопечные Ярослава Вишняка разгромно проиграли австрийскому "Блау Вайс" со счетом 0:5.

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В статье: Виталий Мандзюк Колос (Ковалевка)
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