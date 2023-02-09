  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия на сборах проиграла казахстанскому Тоболу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия на сборах проиграла казахстанскому Тоболу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Минимальное поражение

Александрия на сборах проиграла казахстанскому Тоболу

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" провел свой очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. 9 февраля горожане сыграли с казахстанским "Тоболом".

Матч для подопечных Ротаня получился не самым удачным.

В первом тайме некоторое преимущество украинской команды, которое так и не переросло в забитые голы.

После перерыва уже "Тобол" выглядел лучше, и в отличии от "горожан", свой шанс реализовал на 79-й минуте.

Как итог, 0:1, поражение "горожан".

"Александрия" - "Тобол" 0:1

Гол: 79 минута

"Александрия": 79 Георгий Ермаков, 2 Александр Мельник, 4 Владислав Бабогло, 6 Кирилл Дришлюк, 10 Максим Третьяков, 20 Артем Шулянский, 22 Даниил Скорко, 27 Александр Демченко, 29 Андрей Цуриков, 37 Сергей Рыбалко, игрок на просмотре

Запасные: 1 Валентин Горох, 8 Артур Авагимян, 11 Денис Мирошниченко, 15 Викентий Волошин, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Белошевский, 30 Юрий Копина, 53 Сергей Логинов, 66 Валерий Бондаренко, 91 Николай Михайленко, 95 Эмиль Мустафаев

По теме
yellow-arrow
"Есть все шансы стать одесским Мудриком", - селекционер Черноморца рассказал, кого он считает главным талантом команды
yellow-arrow
Атлетико Минейро ведет с Шахтером переговоры по продлению аренды Педриньо
yellow-arrow
Борячуком интересуются два клуба УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Тобол (Казахстан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде