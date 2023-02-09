Александрия на сборах проиграла казахстанскому Тоболу

" Александрия " провел свой очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. 9 февраля горожане сыграли с казахстанским "Тоболом".

Матч для подопечных Ротаня получился не самым удачным.

В первом тайме некоторое преимущество украинской команды, которое так и не переросло в забитые голы.

После перерыва уже "Тобол" выглядел лучше, и в отличии от "горожан", свой шанс реализовал на 79-й минуте.

Как итог, 0:1, поражение "горожан".

"Александрия" - "Тобол" 0:1

Гол: 79 минута

"Александрия": 79 Георгий Ермаков, 2 Александр Мельник, 4 Владислав Бабогло, 6 Кирилл Дришлюк, 10 Максим Третьяков, 20 Артем Шулянский, 22 Даниил Скорко, 27 Александр Демченко, 29 Андрей Цуриков, 37 Сергей Рыбалко, игрок на просмотре

Запасные: 1 Валентин Горох, 8 Артур Авагимян, 11 Денис Мирошниченко, 15 Викентий Волошин, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Белошевский, 30 Юрий Копина, 53 Сергей Логинов, 66 Валерий Бондаренко, 91 Николай Михайленко, 95 Эмиль Мустафаев