Источник: Динамо продало Витиньо. Известна сумма

Киевское "Динамо" отпускает своего левого вингера Витиньо на полноценный контракт в Бразилию.

По информации бразильского журналиста Хулиано Лоренза Оскара, киевляне согласовали продажу игрока в клуб "Ред Булл Брагантино". Братья Суркисы получат за игрока 5 млн евро.

Напомним, что "Динамо" приобрело Витиньо в августе 2021 года у "Атлетико Паранаэнсе" за 6 млн евро. После начала полномасштабной войны он вернулся в "Паранасенсе" на правах аренды до лета 2023-го. Однако, похоже, это соглашение будет прервано и оформлен полноценный трансфер в другой бразильский клуб.