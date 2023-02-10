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Источник: Динамо продало Витиньо. Известна сумма

Премьер-лига
(1 голосов)

Ожидаем подтверждения трансфера от киевского клуба

Источник: Динамо продало Витиньо. Известна сумма

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" отпускает своего левого вингера Витиньо на полноценный контракт в Бразилию.

По информации бразильского журналиста Хулиано Лоренза Оскара, киевляне согласовали продажу игрока в клуб "Ред Булл Брагантино". Братья Суркисы получат за игрока 5 млн евро.

Напомним, что "Динамо" приобрело Витиньо в августе 2021 года у "Атлетико Паранаэнсе" за 6 млн евро. После начала полномасштабной войны он вернулся в "Паранасенсе" на правах аренды до лета 2023-го. Однако, похоже, это соглашение будет прервано и оформлен полноценный трансфер в другой бразильский клуб.

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В статье: Динамо (Киев) Ред Булл Брагантино
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