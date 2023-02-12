Владимир Чеснаков: о пинках в День рождения, турецком землетрясении и особенностях Скрипника

Таких игроков, как Владимир Чеснаков, в истории украинского футбола мизерное количество. Ведь среди многотысячной армии футболистов, всю карьеру посвятивших одному клубу – единицы. В этом месяце, кстати, кроме своего 35-летия Чеснаков имеет возможность вспомнить еще один интересный отсчет времени – ровно семнадцать лет назад он появился в "Ворскле".

В настоящее время ветеран находится вместе с командой в Турции, где по давней традиции проходит один из этапов зимней подготовки к весенней части соревнований.

– Не жалеете, что День рождения приходится на период зарубежного тренировочного сбора? – первым делом интересуюсь у Владимира Чеснакова.

- Да нет, не жалею. Можно сказать, что это уже стало традицией, когда мой День рождения почти всегда совпадает с пребыванием на сборах. Так что каждый раз отмечаю его вместе с командой. А в этом году на турецком сборе находятся жена и дочь, которые приехали ко мне. Кроме меня, многие члены команды привозили свои семьи. Клуб не возражает. Напротив – эту инициативу он поддерживает.

- Бывало ли такое, что за семнадцать лет хотя бы один раз ваш личный праздник проводился дома?

– Да. Тогда мне исполнилось тридцать лет. День рождения пришелся на несколько выходных, которые были между двумя турецкими сборами. Мы улетели в Украину, где я праздновал в семейном кругу – вместе с родителями, детьми, женой и друзьями. Повезло, что юбилейную дату удалось отметить дома.

- Как обычно поздравляют именинников тренеры и одноклубники?

- Когда утром просыпаешься, получаешь поздравления от товарищей по команде. Приветственные слова и объятия перед началом тренировки меняются на приветствие от главного тренера. А затем по поводу дня рождения для именинника создается праздничный коридор. Все одноклубники становятся в две шеренги и ты должен пробежать между ними. Пробегая, можешь получить пинка по ягодицам или кто-то по спине ударит (улыбается).

– Какой подарок от команды стал для вас самым памятным в День рождения?

– При Василии Сачко (несколько лет в прошлом десятилетии он был главным тренером "Ворсклы" – прим. В.К.) была такая традиция: его ассистент Анатолий Момот, который был ответственным в вопросе именинников и всегда креативно подходил к этому делу, каждый раз что-то оригинальное дарил. Это был какой-то сувенир: то статуэтка, то именная чашка или вымпел с твоим изображением и надписью события и года. Это больше всего запомнилось. Было приятно.

- Не пробовали ли посчитать, сколько раз приходилось бывать в Турции?

– Если взять навскидку, то с профессиональным визитом как минимум семнадцать раз был. А еще традиционно приезжали в Турцию на летний семейный отдых с детьми. Если все подытожить в целом – как сборы, так и курортные визиты, то на турецком Средиземноморье было очень много раз.

- Нынешнее пребывание "Ворсклы" в Турции совпало с катастрофическими событиями – разрушительным землетрясением, от которого погибли несколько десятков тысяч человек. Что вспоминается с тех ужасающих минут?

- Слава Богу, в отличие от других регионов Турции и Сирии нас эта беда не очень задела. Ночью мы спали, как вдруг начали двигаться кровати. Было такое чувство, как будто ты на корабле – колебания туда-сюда. В то же время "ходили" шторы, шевелились в шкафу тремпеля, а на потолке шатались люстры. Что и говорить, неприятное было чувство. Могу себе представить, какой ужас почувствовали люди в эпицентре подземных колебаний. Это очень ужасно. Дай Бог, чтобы такого больше никогда не случалось.

– Из своих номеров в момент землетрясения вы выбегали?

– Нет. Во-первых, никто даже не успел понять, что это было. А во-вторых, земные колебания были не слишком сильны.

- За последние три года человечество страдает от серьезных последствий – коронавируса, войны и землетрясений. Задумывались ли над этим?

– В истории человечества подобное повторялось не один раз. Возможно, сама природа от чего-то очищается или что-то в этом роде – даже не знаю, как это правильно объяснить. Всегда такое было – и землетрясения, и цунами, и извержения вулканов, и эпидемии. Все это происходит не в первый раз, и думаю, не в последний. Ничего не поделаешь, таков природный процесс.

– Во времена тренерства Николая Павлова, когда один из этапов зимней подготовки проходил в Крыму, самым тяжелым испытанием для футболистов были пробежки по Царской тропе. А что обычно тяжело дается в Турции?

- Пребывание без семьи. Это время дается очень тяжело. А если брать рабочие нагрузки, то за все годы мы настолько втянулись, что, несмотря на трудности, особенно их и не замечаешь. Ведь отдаешь себе отчет: как бы ни было трудно, но это неотъемлемая часть твоей работы, которая в ближайшем будущем будет приносить тебе плоды. Так что должен ее выполнять.

Владимир Чеснаков в начале карьеры

– Каков распорядок дня у "Ворсклы" на турецком сборе?

- Просыпаемся в 8:00. После этого проходим взвешивание и медицинские процедуры у врачей. Затем идем на завтрак, а в 10:45 уезжаем на первую тренировку. Далее – обед, сон, а в 16:45 вторая тренировка. Ужин в 19:00-19:30, затем восстановительные процедуры, а в 23:00 – отбой.

- Кто из спарринг-партнеров доставил больше всего хлопот?

– Как ни странно, но это делали команды, которые, скажем так, были менее квалификационного уровня. В первых трех матчах мы играли с соперниками, названия которых я до этого и не слышал. Они создавали нам моменты, а нам это в достаточной степени делать не всегда удавалось. Если же брать две последние встречи, то с такими квалифицированными соперниками, как казахстанская "Астана" и эстонская "Левадия" (обе ведущие в своих странах) у нас получалось играть лучше. В них мы показали достаточно хороший уровень игры. Особенно это касается поединка с эстонцами в рамках турнира Winter Cup, в котором удалось добиться победного результата. Первый тайм вообще был без шансов для "Левадии". Нам удалось забить три мяча, а еще два стопроцентных не забили. А на второй там, как говорится, забыли выйти из раздевалки: немного успокоились и "привезли" себе два гола. А могли вообще поплатиться, ведь у эстонской команды было несколько благоприятных шансов для взятия ворот. Однажды мяч попал в перекладину. Впрочем, хорошо, что все так для нас закончилось.

- Чем бы объяснили три подряд "сухих" ничьи в контрольных матчах сбора? Сбился прицел?

– Не в этом дело. Сейчас проходит сбор, идут большие нагрузки. Конечно, хочется забивать голы и выигрывать, но во главу угла никто этого не ставит. Важнее на данном этапе – это выдержать игровое время, которое нам предоставляют тренеры. Главной же нашей задачей в первых играх было не сломаться и держать себя в тонусе.

- Удалось ли пообщаться с легендарным легионером "Ворсклы" Армендом Даллку, стоящим у руля одного из спарринг-партнеров – косовской команды "Дюкаджини"?

– Поговорили с его младшим братом Ардином и Ахмедом Янузи, которые также играли в "Ворскле". А вот с Армендом Даллку, к сожалению, не удалось. Приехав на игру, мы вышли на разминку, а после финального свистка сразу же отправились в гостиницу.

- Как в команде отреагировали на кадровую потерю в лице перешедшего в донецкий "Шахтер" голкипера Дмитрия Ризныка?

– Восприняли это положительно. Конечно, мы рады за Дмитрия, который своим трудом добился столь серьезного успеха – перешел в состав гранда нашего чемпионата. Каждый украинский футболист мечтает играть в таких клубах, как "Шахтер" и "Динамо". Я бы сказал Ризныку: "Дима, за тебя я очень рад, но всем нам тебя будет не хватать. Как человека со своими замечательными качествами, как хорошего товарища и как классного вратаря, не раз и не два нас выручавшего". О Ризныке можно со всей уверенностью сказать, что он был как половина команды.

- Если учесть, что еще раньше команду покинул другой страж ворот, Александр Ткаченко, роль основного автоматически переходит к 19-летнему Павлу Исенко?

- Да, пока он у нас сейчас основной.

– В сыгранных матчах Исенко выглядел так же достойно, как два с половиной года назад в серии послематчевых пенальти в полуфинале Кубка Украины с "Мариуполем"?

– Вполне достойно! Дай Бог, чтобы Паша не останавливался в своем развитии и в дальнейшем работал над своим совершенствованием. Считаю, что все у него получится.

– Как работается под руководством Виктора Скрипника?

- Нормально. Даже сказал бы, что с удовольствием. У этого специалиста достаточно интересный, но главное, новый подход к футболу, интересные и неординарные тренировки. На них всегда работается охотно.

- Вы самый старший по возрасту в команде, да еще и ее капитан. Младшие партнеры по имени и отчеству к вам уже обращаются?

- Да нет! Я и не хочу, чтобы так обращались.

– Считаете себя для этого достаточно молодым?

– Да (улыбается).

– На сколько лет себя чувствуете?

– Не буду говорить на сколько. Скажу только, что чувствую себя очень хорошо.

- Не думали ли замахнуться на побитие рекорда Владислава Гельзина, который возглавляет список старейших по возрасту игроков УПЛ с показателем в 42 года 255 дней?

- Не-е-е-т… Это очень много (улыбается, имея в виду возрастной ориентир рекордсмена).

– Мысли о тренерской работе посещали?

- Даже не знаю... (ненадолго задумавшись) Хотя я не раз слышал этот вопрос, могу сказать: пока не посещают.