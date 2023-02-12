Кабаев: Тренерский штаб доволен молодежью Динамо

Вингер киевского "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал прогресс молодежи "бело-синих" на сборах в Турции:

“ – Как на этих сборах проявляет себя молодежь?

– Мне нравится отношение ребят к работе. Они ведут себя скромно, тренируются и отдаются на поле по полной. Царенко, Яцик уже отличились забитыми мячами. Да, переход из юношеского во взрослый футбол – непростой, но, думаю, тренерский штаб доволен нашей молодежью, Мистер ее хвалит. Возможно, еще в некоторых моментах не хватает сыгранности, однако в целом ребята – молодцы.

– Старшие товарищи подтягивают молодежь к коллективу?

– Конечно. Коллектив у нас хороший и очень молодой. На каждой тренировке поддерживаем молодежь. Все супер.

– Какие планы у команды на ближайшие несколько дней?

– После матча у нас запланирована вечерняя тренировка. Тренер сообщил, что будет еще теория по разбору игр. А 14 февраля проведем следующий спарринг”, - сказал Кабаев.