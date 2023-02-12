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Шахтер хочет подписать форварда Лудогорца - СМИ

Премьер-лига
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Возможное усиление для "горняков"

Шахтер хочет подписать форварда Лудогорца - СМИ

Фото: Лудогорец

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" хочет усилить атакующую линию команды, подписав забивного форварда, который поможет команде Игоря Йовичевича во второй части сезона.

"Горняки" заинтересованы в подписании ганского нападающего Бернарда Текпетея, который ныне выступает за болгарский "Лудогорец". Об этом сообщает издание Sports World Ghana.

По данным источника, на форварда претендует "Динамо" Загреб, хорватский клуб предложил за ганца 5 миллионов евро. Однако в борьбу вмешался "Шахтер", который намерен перехватить нападающего.

В нынешнем сезоне в составе "Лудогорца" Текпетей провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лудогорец (Разград)
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