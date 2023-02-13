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Бывший голкипер Карпат и Руха стал игроком армянского Алашкерта

Премьер-лига
(1 голосов)

Он долгое время находился без работы

Бывший голкипер Карпат и Руха стал игроком армянского Алашкерта

Фото: ФК Десна

Новина українською

Украинский голкипер Роман Мыск, длительное время находившейся без работы, определился с новым клубом. 31-летний вратарь стал игроком "Алашкерта", сообщает официальный сайт команды.

Срок контракта не разглашается.

"Новый клуб, новый чемпионат, новый вызов. Я уже провел ряд тренировок и одну игру в составе "Алашкерта" и могу сказать, что у нас очень боевая команда. В "Алашкерте" большая конкуренция, тренерский штаб хороший, и мы с боевым настроением подходим к возобновлению чемпионата", - отметил Мисак.

Прошлый сезон он провел в "Десне", но с лета 2022 года находился в статусе свободного агента. Роман воспитанник львовских "Карпат". В Украине он также известен по выступлениям за "Крымтеплицу" и "Рух". За рубежом успел поиграл за датский "Орхус".

"Алашкерт" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Армении.

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В статье: Роман Мысак Алашкерт (Мартуни)
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Комментарии (1)
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caso42
13.02.2023 в 11:59
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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