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Бывший голкипер Карпат и Руха стал игроком армянского Алашкерта
Он долгое время находился без работы
Фото: ФК Десна
Украинский голкипер Роман Мыск, длительное время находившейся без работы, определился с новым клубом. 31-летний вратарь стал игроком "Алашкерта", сообщает официальный сайт команды.
Срок контракта не разглашается.
"Новый клуб, новый чемпионат, новый вызов. Я уже провел ряд тренировок и одну игру в составе "Алашкерта" и могу сказать, что у нас очень боевая команда. В "Алашкерте" большая конкуренция, тренерский штаб хороший, и мы с боевым настроением подходим к возобновлению чемпионата", - отметил Мисак.
Прошлый сезон он провел в "Десне", но с лета 2022 года находился в статусе свободного агента. Роман воспитанник львовских "Карпат". В Украине он также известен по выступлениям за "Крымтеплицу" и "Рух". За рубежом успел поиграл за датский "Орхус".
"Алашкерт" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Армении.
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