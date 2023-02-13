Олег Федорчук: Кто-то хорошо поездил по ушам Супряге, нарисовав ему заоблачные перспективы

62-летний украинский тренер Олег Федорчук оценил перспективы форварда Владислава Супряги в " Динамо ".

‒ В чем преимущество Супряги над Ванатом? Почему он сейчас раззабивался?

‒ У Супряги настал момент истины. Это его последний шанс закрепиться у "Динамо". Супряга и Ванат ‒ не конкуренты. Супряге нужно пространство, а Ванат – футболист штрафной. Они нужны "Динамо" под разные задачи.

‒ В чем причина предыдущих неудач Супряги и что с ним делать?

‒ У Владислава данные феноменальные. Кто-то хорошо поездил по ушам, нарисовав Супряге заоблачные перспективы. Это могло привести к депрессии. Причина здесь не одна. У Влада недостаточно агрессии и психологическая неустойчивость. Нужен человек, который может повлиять на Супрягу, чтобы у самого игрока развился потенциал работать в конкурентной среде. Не все футболисты могут раскрыться под большим давлением.

Объясню на примере связки Шевченко-Ребров. Андрей был устойчив психологически, не отвлекался на раздражителей, прогрессируя в команде, где было много классных нападающих. Ребров очень сложно адаптировался в большом футболе. Был замкнутым, сбегал из Киева в Горловку. Мало кто об этом вспоминает сейчас.

У меня были футболисты, которых приходилось вытаскивать. Способность вселить веру в другого – одно из главных тренерских качеств. В моей практике была не одна такая драма. Четыре года назад Дима Шастал хотел закончить с футболом в Новой Каховке, когда у него не ладилось в футболе. Я был в шоке! Что мне делать? Я попросил его потерпеть месяц ради меня. Прошло время, начал забивать, все наладилось.