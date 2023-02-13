У Данченко из Зари случился инфаркт на тренировке, у него трижды останавливалось сердце

В воскресенье, 12 февраля, у защитника " Зари " Олега Данченко случился инфаркт на тренировке, сообщает "Футбол 2.0".

К счастью, вся необходимая помощь была вовремя предоставлена клубными медиками.

Сейчас футболист находится в больнице. Информация о его состоянии уточняется.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский добавляет, что Данченко пережил клиническую смерть, а его "спасла счастливая случайность". Он доставлен в реанимацию. Возможно, игроку понадобится операция.

Отмечается, что сердце Олега останавливалось трижды, его спасли австрийские врачи, у которых были дефибрилляторы.

Напомним, сейчас "Заря" находится на тренировочном собрании в Турции.