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У Данченко из Зари случился инфаркт на тренировке, у него трижды останавливалось сердце
По счастливой случайности, его спасли австрийские врачи, у которых были дефибрилляторы
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В воскресенье, 12 февраля, у защитника "
К счастью, вся необходимая помощь была вовремя предоставлена клубными медиками.
Сейчас футболист находится в больнице. Информация о его состоянии уточняется.
Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский добавляет, что Данченко пережил клиническую смерть, а его "спасла счастливая случайность". Он доставлен в реанимацию. Возможно, игроку понадобится операция.
Отмечается, что сердце Олега останавливалось трижды, его спасли австрийские врачи, у которых были дефибрилляторы.
Напомним, сейчас "Заря" находится на тренировочном собрании в Турции.
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