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"Так держать, ребята". Глава Закарпатской ОВА поздравил Минай с победой над Шинником в кулачных боях

Премьер-лига
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Виктор Микита не остался в стороне последних событий

"Так держать, ребята". Глава Закарпатской ОВА поздравил Минай с победой над Шинником в кулачных боях

Фото: ФК Минай

Новина українською

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита отреагировал на массовую драку между футболистами "Миная" и российского "Шинника" в Турции.

"Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках.

Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатского "Миная", с победой над рашистским "Шинником" в кулачных боях, которые состоялись вчера в Турции.

Так держать, ребята! Слава Украине! Героям слава!", - написал Микита в своем Facebook.

Напомним, в понедельник 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus прозошел конфликт между футболистами закарпатского "Миная" и российского "Шинника" из Ярославля. В результате чего у некоторых россиян подозрение на перелом.

Как известно, все началось с того, что украинец сделал замечание россиянину, который в состоянии алкогольного опьянения некорректно себя вел по отношению к персоналу гостиницы. Игрок "Шинника" не стал извиняться, после чего его побил украинец. Далее россиянин привел одноклубников к представителям "Миная". В конечном итоге этот разговоры тоже закончился дракой.

Потасовка происходила под песню "Допоможе ЗСУ" и в ближайшее время футболисты "Шинника" будут выселены из турецкого отеля.

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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай война с россией
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