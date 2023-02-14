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Динамо минимально уступает Пахтакору

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Шацких обыгрывает "Динамо"

Динамо минимально уступает Пахтакору

Фото: ФК Динамо

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В контрольном матче встречались "Динамо" и "Пахтакор". Отметим, что представителя чемпионата Узбекистана тренирует Максим Шацких.

В первом тайме больше контролировали мяч футболисты "Пахтакора", но моментов было мало. Динамовцы запомнились ударом Яцыка в перекладину. Казалось, что на перерыв команды уйдут без голов, но соперники украинцев все же смогли отличиться. После фланговой атаки забил Хамдамов.

Сразу после перерыва киевляне заиграли активнее, но не хватало конструктива в заключительной трети поля. На 65-й минуте Мирча Луческу полностью обновил состав команды. Следует отдать должное защитникам "Пахтакора", которые играли сегодня уверенно. Сравнять счет динамовцы так и не смогли.

Контрольный матч

"Динамо" - "Пахтакор" 0:1

Голы: Хамдамов (35)

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Дубинчак, Попов, Дячук, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Яцик, Караваев, Волошин, Супряга

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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oleg dynamo (львівська)
14.02.2023 в 18:03
що говорити про молодих футболістів якщо наприклад Дубінчак чи Гармаш(нині)повні нулі....одного молодого нападника Волошина і негра Беніто можна відзначити...а так команда нуль,,,,
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