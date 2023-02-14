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Заря продолжает хотеть Борячука, но Шахтер не устраивает сумма, которую предлагают луганчане
Если переход в Зарю не состоится, есть варианты с арендой в Металлист 1925 или Черноморец
Фото: ФК Шахтер Донецк
26-летний форвард "Шахтера" Андрей Борячук сохраняет шансы на переход в "
Как сообщает ТаТоТаке, луганский клуб хочет выкупить контракт нападающего, но горняков не устраивает сумма, которую предлагают луганчане.
Если "Шахтер" и "Заря" не договорятся о трансфере, то Борячук, вероятно будет отдан в аренду. Среди главных претендентов на данную опцию – "Металлист 1925" и "Черноморец". Правда, у одесситов может возникнуть проблема в вопросе выплаты зарплаты игрока, которая равна 10 тысячам евро в месяц.
Напомним, что Борячук первую часть сезона на правах аренды отыграл именно в "Металлисте 1925", а в начале нынешнего года побывал на сборах в Турции вместе с первой командой "Шахтера".
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