Заря продолжает хотеть Борячука, но Шахтер не устраивает сумма, которую предлагают луганчане

26-летний форвард "Шахтера" Андрей Борячук сохраняет шансы на переход в " Зарю " в текущее трансферное окно.

Как сообщает ТаТоТаке, луганский клуб хочет выкупить контракт нападающего, но горняков не устраивает сумма, которую предлагают луганчане.

Если "Шахтер" и "Заря" не договорятся о трансфере, то Борячук, вероятно будет отдан в аренду. Среди главных претендентов на данную опцию – "Металлист 1925" и "Черноморец". Правда, у одесситов может возникнуть проблема в вопросе выплаты зарплаты игрока, которая равна 10 тысячам евро в месяц.

Напомним, что Борячук первую часть сезона на правах аренды отыграл именно в "Металлисте 1925", а в начале нынешнего года побывал на сборах в Турции вместе с первой командой "Шахтера".