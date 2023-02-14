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Бенито: Гимн Украины делает меня счастливым

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще вингер подумывает выучить украинский язык

Бенито: Гимн Украины делает меня счастливым

Новина українською

Вингер "Динамо" Бенито признался, что ему очень нравится гимн Украины.

– Я не знаю, кто написал гимн Украины, но он очень мелодичен. Когда я слышу его, то у меня появляются новые эмоции.

Каждый раз, когда перед матчем включают гимн Украины, я становлюсь счастливым. Не знаю почему, но это правда. Я становлюсь счастливым.

– У тебя есть мысль выучить украинский язык?

– Думаю, да. Было бы круто.

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В статье: Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
ФК Динамо Киев

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