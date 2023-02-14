Бенито: Гимн Украины делает меня счастливым

Вингер " Динамо " Бенито признался, что ему очень нравится гимн Украины.

– Я не знаю, кто написал гимн Украины, но он очень мелодичен. Когда я слышу его, то у меня появляются новые эмоции.

Каждый раз, когда перед матчем включают гимн Украины, я становлюсь счастливым. Не знаю почему, но это правда. Я становлюсь счастливым.

– У тебя есть мысль выучить украинский язык?

– Думаю, да. Было бы круто.