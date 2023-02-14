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Бенито: Гимн Украины делает меня счастливым
А еще вингер подумывает выучить украинский язык
Вингер "
– Я не знаю, кто написал гимн Украины, но он очень мелодичен. Когда я слышу его, то у меня появляются новые эмоции.
Каждый раз, когда перед матчем включают гимн Украины, я становлюсь счастливым. Не знаю почему, но это правда. Я становлюсь счастливым.
– У тебя есть мысль выучить украинский язык?
– Думаю, да. Было бы круто.
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Источник:ФК Динамо Киев
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