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Денисов: Усик оценил и передает ребятам из Миная персональный привет. ФОТО

Премьер-лига
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Тема украинских панчеров этой зимой в Анталии набирает обороты

Денисов: Усик оценил и передает ребятам из Миная персональный привет. ФОТО

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

Экс-директорв ТК "Футбол", руководитель One Pitch Group Александр Денисов сделал фотографию с украинским чемпионом Александром Усиком, который оставил автограф на футболке "Миная".

"Александр Усик оценил ???? и передает ребятам из "Миная" персональный привет!

Тема украинских панчеров этой зимой в Анталии набирает обороты", - написал Денисов.

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В статье: Шинник (Ярославль) Александр Усик ФК Минай
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