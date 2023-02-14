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Денисов: Усик оценил и передает ребятам из Миная персональный привет. ФОТО
Тема украинских панчеров этой зимой в Анталии набирает обороты
instagram.com/alexander_denysov_
Экс-директорв ТК "Футбол", руководитель One Pitch Group Александр Денисов сделал фотографию с украинским чемпионом Александром Усиком, который оставил автограф на футболке "Миная".
"Александр Усик оценил ???? и передает ребятам из "Миная" персональный привет!
Тема украинских панчеров этой зимой в Анталии набирает обороты", - написал Денисов.
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