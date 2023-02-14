"И началась полноценная драка команда на команду". Игрок Миная рассказал о драке с представителями Шинника

Нападающий "Миная" Даниил Колесник рассказал о потасовке, которая вчера произошла в турецком отеле с участием закарпатской команды и представителей российского "Шинника". По словам Колесника, которого цитирует Профутбол Digital, один из представителей ярославского клуба оскорблял сотрудницу гостиницы, в которой находились обе команды, за что и получил "пару ударчиков".

"Два, так скажем, ***, по-другому назвать нельзя, зашли в женский туалет. Один был игрок, а другой – не знаю. Или тренер или помощник тренера. Мы это увидели, я пошел за ними туда. Захожу в туалет, а там находилась работница гостиницы.

Она полагала, что это игрок нашей команды. Она начала мне говорить: "Уберите его, это женский туалет". Я сказал, что это не наш игрок, и мы вышли. После этого он вышел из туалета и говорит: "Иди убери, я там нарыгал". Она начала ему на английском объяснять, а он ответил: "Ты что, не понимаешь? Иди и убери. Или я сам пойду и уберу". Она ему продолжала объяснять по-английски, на что он ей сказал: "Я тебя не понимаю, скажи нормальным языком, на русском". Это меня очень "схарило". Я позвал его и сказал: "Иди сюда, я тебе доступно разъясню на твоем же языке".

Так получилось, что пару ударчиков он получил, после чего он развернулся и скрылся.

После этого к нам спустились 5-6 человек их команды, начались "качели". Охрана отеля сдерживала, набежало много секьюрити. После этого забрали этого парня, он там еще пытался прыгать и что-то доказывать. Но его забрали ребята из команды.

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Сели в лифт и начали к нам: "Все, ребята, идите н###й, мы отдыхаем, вы отдыхаете". А этот пьяный начал нецензурные слова говорить: "дебилы" там, туда-сюда. Лифт закрылся, наша команда спустилась, и мы побежали по лестнице на третий этаж. Там уже половина команды их в коридоре, наши прибежали. И началась полноценная драка команды на команду.

Пацаны из "Миная" - безумные ребята. Сразу все до одного были в коридоре и были настроены, чтобы проучить этих ребят. Их даже ребятами назвать нельзя.

Это уже накипело. Глядя на новости, как там наши защитники страдают, считаю, что каждый человек с российским паспортом должен страдать. Поэтому ни у кого не было раздумий как-то уладить конфликт. Все шли с огнем в глазах.

Даже за границей мы все равно будем отстаивать нашу честь. Чтобы все понимали, какого мы рода. Хотелось бы поблагодарить ребят, которые сейчас на передовой, что мы делаем от нас все возможное", - сказал Колесник.