Хавбек Шахтера: Чемпионат стал интереснее из-за того, что много украинцев

Полузащитник донецкого "Шахтера" Егор Назарина рассказал, что думает по поводу уровня команды и УПЛ.

– "Шахтер" стал более украинской командой. Я бы даже сказал, более народной. Он объединил вокруг многих болельщиков, которые нас поддерживали в Европе. Многие не ожидали этого от "Шахтера", но команда в каком-то смысле даже стала сильнее.

– Как тебе сейчас чемпионат Украины?

– Нас покинули иностранцы. Это большой шанс для украинских футболистов проявить себя. Я не считаю, что чемпионат стал слабее. Он даже стал интереснее из-за того, что много украинцев, – сказал Назарина.

Напомним, "Шахтер" в турнирной таблице занимает вторую позицию, набрав 30 очков. В четверг, 16 февраля команда Игора Йовичевича сыграет против "Ренна" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало - в 19:45.