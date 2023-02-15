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Источник: Металлист подпишет бывшего полузащитника Руха

Премьер-лига
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Игрок уже принимал участие в спарринге харьковчан

Источник: Металлист подпишет бывшего полузащитника Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Бывший полузащитник "Руха" Богдан Бойчук, скорее всего, станет игроком "Металлиста". Об этом сообщает Спортивка.

В настоящее время 26-летний футболист находится в лагере харьковской команды на тренировочном сборе в Турции. Вчера хавбек принял участие в контрольном матче против малайзийского "Кедаха" (2:0), появившись в стартовом составе.

Предыдущим клубом Бойчука был "Рух", контракт с которым он расторг этой зимой по взаимному согласию сторон.

Напомним, Богдан является воспитанником "Металлиста", в котором и начал профессиональную карьеру в 2011 году. В карьере футболиста также были молдавский "Белць, российский "Нефтехимик" и молдавское "Динамо-Авто.

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В статье: Богдан Бойчук Металлист (Харьков)
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Источник:
Спортивка

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