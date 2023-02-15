Источник: Металлист подпишет бывшего полузащитника Руха

Бывший полузащитник "Руха" Богдан Бойчук, скорее всего, станет игроком "Металлиста". Об этом сообщает Спортивка.

В настоящее время 26-летний футболист находится в лагере харьковской команды на тренировочном сборе в Турции. Вчера хавбек принял участие в контрольном матче против малайзийского "Кедаха" (2:0), появившись в стартовом составе.

Предыдущим клубом Бойчука был "Рух", контракт с которым он расторг этой зимой по взаимному согласию сторон.

Напомним, Богдан является воспитанником "Металлиста", в котором и начал профессиональную карьеру в 2011 году. В карьере футболиста также были молдавский "Белць, российский "Нефтехимик" и молдавское "Динамо-Авто.