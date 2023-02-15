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Правила касаются всех. Минай выселили из турецкой гостиницы после Шинника
Чемоданы упаковали обе команды
Фото: ФК Минай
Футболисты "Миная" покинули турецкий отель Royal Seginus, где ранее произошла драка с футболистами российского "Шинника", пишет ТаТоТаке. Руководство отеля приняло решение не оставлять какую-то одну из команд на дальнейшее проживание. Закарпатцы уже переехали в другую гостиницу Анталии.
"Вот так они решили. В стиле "и вашим, и нашим", – прокомментировал представитель "Миная".
Эту информацию подтвердил и директор закарпатского клуба Сергей Билан.
"На данный момент российских футболистов уже выселили из отеля, и нам сказали тоже съехать - нам подыскали другую гостиницу. Сейчас мы собираем вещи и в 4 часа (комментарий 14 февраля - прим.) должны выехать. Как нам объяснили, "это уже политическое". Местные власти направили в отель письмо, где сказано, что обе стороны конфликта должны съехать - и мы, и русские.
Виноват во всем отель: они не должны были допустить, чтобы с нами жили российские команды. Когда мы планировали сборы, первое, о чем мы просили - чтобы российских команд не было в отеле", - сказал Сергей Билан.
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