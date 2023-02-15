  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Правила касаются всех. Минай выселили из турецкой гостиницы после Шинника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Правила касаются всех. Минай выселили из турецкой гостиницы после Шинника

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Чемоданы упаковали обе команды

Правила касаются всех. Минай выселили из турецкой гостиницы после Шинника

Фото: ФК Минай

Новина українською

Футболисты "Миная" покинули турецкий отель Royal Seginus, где ранее произошла драка с футболистами российского "Шинника", пишет ТаТоТаке. Руководство отеля приняло решение не оставлять какую-то одну из команд на дальнейшее проживание. Закарпатцы уже переехали в другую гостиницу Анталии.

"Вот так они решили. В стиле "и вашим, и нашим", – прокомментировал представитель "Миная".

Эту информацию подтвердил и директор закарпатского клуба Сергей Билан.

"На данный момент российских футболистов уже выселили из отеля, и нам сказали тоже съехать - нам подыскали другую гостиницу. Сейчас мы собираем вещи и в 4 часа (комментарий 14 февраля - прим.) должны выехать. Как нам объяснили, "это уже политическое". Местные власти направили в отель письмо, где сказано, что обе стороны конфликта должны съехать - и мы, и русские.

Виноват во всем отель: они не должны были допустить, чтобы с нами жили российские команды. Когда мы планировали сборы, первое, о чем мы просили - чтобы российских команд не было в отеле", - сказал Сергей Билан.

Читайте такжеМинай - Шиннику: Наши ребята сломали вашим ребра, а вы нам – сайт?

По теме
yellow-arrow
Черноморец - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Источник: Металлист подпишет бывшего полузащитника Руха
yellow-arrow
Минай - Шиннику: Наши ребята сломали вашим ребра, а вы нам – сайт?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде