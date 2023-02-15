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Минай - Шиннику: Наши ребята сломали вашим ребра, а вы нам – сайт?

Премьер-лига
(3 голосов)

Сайт подвергся атаке сегодня, 15 февраля

Минай - Шиннику: Наши ребята сломали вашим ребра, а вы нам – сайт?

Фото: ФК Минай

Новина українською

На официальный сайт "Миная" была совершена кибератака после скандала с массовой дракой игроков украинской команды с футболистами ярославского "Шинника". О стычки стало известно вчера, 14 февраля.

Причиной конфликта стало позорное поведение россиян по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев. Известно, что в ходе конфликта несколько футболистов "Шинника" получили травмы. После этого российские хакеры решили отомстить украинскому клубу.

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Пресс-служба закарпатцев уже отреагировала на это событие:

"Наши ребята сломали вашим ребра, а вы нам – сайт? Какие же вы жалкие".

В настоящее время сайт "Миная" уже функционирует.

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Минай - Шиннику: Наши ребята сломали вашим ребра, а вы нам – сайт? - изображение 1
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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай война с россией
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