Минай - Шиннику: Наши ребята сломали вашим ребра, а вы нам – сайт?

На официальный сайт "Миная" была совершена кибератака после скандала с массовой дракой игроков украинской команды с футболистами ярославского "Шинника". О стычки стало известно вчера, 14 февраля.

Причиной конфликта стало позорное поведение россиян по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев. Известно, что в ходе конфликта несколько футболистов "Шинника" получили травмы. После этого российские хакеры решили отомстить украинскому клубу.

Пресс-служба закарпатцев уже отреагировала на это событие:

"Наши ребята сломали вашим ребра, а вы нам – сайт? Какие же вы жалкие".

В настоящее время сайт "Миная" уже функционирует.