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"Россияне своих еще как "бросают". Заявление Миная о драке с Шинником
В клубе подтвердили драку
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Закарпатский "Минай" выступил с официальным заявление по поводу массовой драки с футболистами российского "Шинника".
"Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Sigunas произошла потасовка с участием ФК "Минай" и представителей страны 404 - ярославского "Шиника". Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.
Информация российских пропагандитских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте - традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в ровных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают".
Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.
Перед началом сборов главным требованием ФК "Минай" к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить "Шинник" согласилась гостиница. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны.
14 февраля минайцы по расписанию отправились на тренировку", - говорится в заявлении "Миная".
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