В сети появилось ВИДЕО драки между игроками Миная и Шинника

В сети появилось видео драки между игроками закарпатского "Миная" и представителями российского "Шинника". Напомним, инцидент произошел в понедельник, 13 февраля в турецком отеле.

Ранее мы писали, форвард закарпатцев Даниил Колесник вступился за уборщицу гостиницы, в отношении которой неадекватно вели себя россияне. Среди тех, кто первым вступил в драку, были также Олег Вишневский и Дмитрий Немчанинов.

"Все началось в холле из-за позорного поведения российского футболиста, который, скорее всего, был пьян. Он в туалете цеплялся к сотруднице отеля, за которую заступился наш футболист. Игрок "Шинника" пошел, позвал ще игроков, и в лифте они начали нас провоцировать: кричали "Слава России", поднимайтесь к нам, сейчас разберемся.

Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у "Шинника" сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А "Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем", - заявил "Стране" руководитель пресс-службы ФК "Минай" Александр Костюк.