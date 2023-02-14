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Гендир Шинника: Не знали, что Минай будет проживать в отеле. Была позиция, чтобы украинцев там не было

Премьер-лига
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Степень тяжести травм устанавливается

Гендир Шинника: Не знали, что Минай будет проживать в отеле. Была позиция, чтобы украинцев там не было

Фото - ФК Минай / автор невідомий

Новина українською

Генеральный директор российского "Шинника" Сергей Кулаков прокомментировал драку игроков ярославской команды с украинскими футболистами "Миная" в турецком отеле.

"Наверное, вы уже всё увидели и прочитали. Пока добавить нечего, мы выясняем все обстоятельства. Я нахожусь в Ярославле, у меня нет подробной информации. Позже всё опубликуем на сайте. Самое главное, что на данный момент футболисты находятся в безопасности. То, что написано о травмах футболистов, пока только написано. Степень тяжести надо устанавливать.

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В клубе не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я все прекрасно понимаю: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте.

Это правда, что мы переезжаем в другой отель. Самое главное, что инициаторами были мы. Пишут, что нас выселяют, но это не так. Инициатором было руководство нашего клуба. РФС в курсе этого вопроса, также о ситуации знают в ФНЛ, консульстве в Турции, правительстве Ярославской области.

Что касается компенсации за инцидент, то это уже вопрос юридической плоскости, который должны проработать наши юристы, если это предусмотрено договором. Договор не изучал досконально, поэтому сейчас не могу дать точный ответ", - сказал Кулаков.

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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай война с россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
14.02.2023 в 14:11
Було добре, щоб цього оркостану взагалі НЕ БУЛО!!! Бо коли майже весь світ намагається покращити життя людей РАШИСТИ влаштували бійню! І вже за імперські манечки кремлівського ублюдка рахунок вбитих йде на СОТНІ ТИСЯЧ!
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