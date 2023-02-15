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Немчанинов о драке с Шинником: Сказали, что будем п***ть, да и все. Жизнь такая сейчас

Премьер-лига
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Защитник считает, что это ошибка организаторов, которые поселили россиян в этот отель

Немчанинов о драке с Шинником: Сказали, что будем п***ть, да и все. Жизнь такая сейчас

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов рассказал о драке, которая произошла в турецком отеле с участием закарпатской команды и представителей российского "Шинника".

"Сказали, что будем п****ть, да и все. Что делать? Жизнь такая сейчас.

Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт. Организаторы за этим не проследили. Считаю, что это большая проблема.

Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стена на стену в коридоре. Не было 1 на 10 или иначе. То, что они пишут – полный бред. Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить дебила петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. То, что кого-то там избивали в лифте – тоже не было.

Из нашей команды однозначно никто не пострадал. Дали ли мы им п****? Дали", – сказал Немчанинов.

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В статье: Шинник (Ярославль) Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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Источник:
Футбол TIME

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