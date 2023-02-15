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Кривбасс в "тайном" спарринге расписал ничью с Валмиерой
Не было трансляции матча, не было даже состава криворожцев
fckryvbas.com
В среду, 15 февраля, криворожский
Интересно, что Кривбасс не только не давал видеотрансляцию матча (как заявляет, по договоренности сторон), но и не дал состав своей команды. Причины такой секретности остаются неясными.
Первый тайм получился не самым активным – острых моментов почти не возникало.
После перерыва некоторое преимущество уже было на стороне украинской команды. Впрочем, создав несколько хороших моментов, криворожцы их не реализовали.
Как итог – ничья 0:0
Кривбасс – Валмиера (Латвия) 0:0
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