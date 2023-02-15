Кривбасс в "тайном" спарринге расписал ничью с Валмиерой

В среду, 15 февраля, криворожский Кривбасс провел свой восьмой матч на турецких сборах. Команда Юрия Вернидуба спарринговалась с латышской Валмиерой.

Интересно, что Кривбасс не только не давал видеотрансляцию матча (как заявляет, по договоренности сторон), но и не дал состав своей команды. Причины такой секретности остаются неясными.

Первый тайм получился не самым активным – острых моментов почти не возникало.

После перерыва некоторое преимущество уже было на стороне украинской команды. Впрочем, создав несколько хороших моментов, криворожцы их не реализовали.

Как итог – ничья 0:0

Кривбасс – Валмиера (Латвия) 0:0