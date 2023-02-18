"Все вдребезги рассыпалось": Михайличенко назвал причины своего провала в Динамо

Бывший наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал, что стало причиной провальных результатов команды под его руководством, "обвинив" во всем пандемию COVID-19.

"Видимо, это была моя ошибка, потому что я не готовил эту команду, взял ее среди сезона, потом вроде зимние сборы прошли очень хорошо, но COVID-19 разрушил все.Помню то время, когда кто-то тренируется, кто-то - нет, по одному, по два. Кто разъехался, кто переболел. Все вдребезги рассыпалось", - сказал специалист в интервью каналу SportArena.

Также, бывший наставник "бело-синих" рассказал, был ли у него разговор с Игорем Суркисом после ухода из клуба:

"Нет, никогда. Для чего это обсуждать - чтобы высказать свои претензии? Там были разные обстоятельства, не только футбольные", - добавил Михайличенко.

Напомним, ныне киевское "Динамо" возглавляет Мирча Луческу, с которым "бело-синие" идут на третьем месте в нынешнем розыгрыше УПЛ.