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"Все вдребезги рассыпалось": Михайличенко назвал причины своего провала в Динамо
Специалист впервые высказался о своем уходе из Динамо
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал, что стало причиной провальных результатов команды под его руководством, "обвинив" во всем пандемию COVID-19.
"Видимо, это была моя ошибка, потому что я не готовил эту команду, взял ее среди сезона, потом вроде зимние сборы прошли очень хорошо, но COVID-19 разрушил все.Помню то время, когда кто-то тренируется, кто-то - нет, по одному, по два. Кто разъехался, кто переболел. Все вдребезги рассыпалось", - сказал специалист в интервью каналу SportArena.
Также, бывший наставник "бело-синих" рассказал, был ли у него разговор с Игорем Суркисом после ухода из клуба:
"Нет, никогда. Для чего это обсуждать - чтобы высказать свои претензии? Там были разные обстоятельства, не только футбольные", - добавил Михайличенко.
Напомним, ныне киевское "Динамо" возглавляет Мирча Луческу, с которым "бело-синие" идут на третьем месте в нынешнем розыгрыше УПЛ.
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