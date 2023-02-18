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"Все вдребезги рассыпалось": Михайличенко назвал причины своего провала в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист впервые высказался о своем уходе из Динамо

"Все вдребезги рассыпалось": Михайличенко назвал причины своего провала в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Бывший наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал, что стало причиной провальных результатов команды под его руководством, "обвинив" во всем пандемию COVID-19.

"Видимо, это была моя ошибка, потому что я не готовил эту команду, взял ее среди сезона, потом вроде зимние сборы прошли очень хорошо, но COVID-19 разрушил все.Помню то время, когда кто-то тренируется, кто-то - нет, по одному, по два. Кто разъехался, кто переболел. Все вдребезги рассыпалось", - сказал специалист в интервью каналу SportArena.

Также, бывший наставник "бело-синих" рассказал, был ли у него разговор с Игорем Суркисом после ухода из клуба:

"Нет, никогда. Для чего это обсуждать - чтобы высказать свои претензии? Там были разные обстоятельства, не только футбольные", - добавил Михайличенко.

Напомним, ныне киевское "Динамо" возглавляет Мирча Луческу, с которым "бело-синие" идут на третьем месте в нынешнем розыгрыше УПЛ.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2023 в 15:28
Скільки можна цього нитика постити!..Як гравець був добрий, як тренер - ні.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.02.2023 в 14:46
Льосік жжот !
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