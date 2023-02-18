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Битва за выживание. Миколенко начнет со старта матч против Лидса
Украинец снова выйдет с первых минут
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура АПЛ "Эвертон" сыграет против "Лидса". Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в старте "ирисок" на левом фланге обороны.
Это будет матч "за шесть очков", ведь команды соседствуют в турнирной таблице. "Эвертон" занимает 18 место в АПЛ, а "Лидс" идет 17-м. Разрыв между командами составляет всего один зачетный балл. В первом круге команды сыграли между собой в боевую ничью 1:1.
Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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