Битва за выживание. Миколенко начнет со старта матч против Лидса

В рамках 24-го тура АПЛ "Эвертон" сыграет против "Лидса". Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в старте "ирисок" на левом фланге обороны.

Это будет матч "за шесть очков", ведь команды соседствуют в турнирной таблице. "Эвертон" занимает 18 место в АПЛ, а "Лидс" идет 17-м. Разрыв между командами составляет всего один зачетный балл. В первом круге команды сыграли между собой в боевую ничью 1:1.

Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.