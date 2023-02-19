Михайличенко: Я уже не мог оставаться в том Динамо

Бывший спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о моменте, когда перешел на работу в УАФ.

"Я уже не мог оставаться в том "Динамо". Это никому не секрет. За два или три месяца до перехода в УАФ я откровенно сказал Игорю Михайловичу, что хочу изменить свою жизнь, что не вижу себя сейчас здесь, на этом посту. Извините , но я покину эту команду.

Не скажу, что сейчас мы общаемся, но мы видим. Со мной не хотели общаться, когда увольняли с должности главного тренера, то какое общение сейчас. Ветерок, наверное, есть. Давайте не будем обманывать друг друга. Однако я был честным и откровенным", - рассказал первый вице-президент УАФ