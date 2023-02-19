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Михайличенко: Я уже не мог оставаться в том Динамо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Не видел себя в киевском клубе

Михайличенко: Я уже не мог оставаться в том Динамо

ФК Динамо

Новина українською

Бывший спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о моменте, когда перешел на работу в УАФ.

"Я уже не мог оставаться в том "Динамо". Это никому не секрет. За два или три месяца до перехода в УАФ я откровенно сказал Игорю Михайловичу, что хочу изменить свою жизнь, что не вижу себя сейчас здесь, на этом посту. Извините , но я покину эту команду.

Не скажу, что сейчас мы общаемся, но мы видим. Со мной не хотели общаться, когда увольняли с должности главного тренера, то какое общение сейчас. Ветерок, наверное, есть. Давайте не будем обманывать друг друга. Однако я был честным и откровенным", - рассказал первый вице-президент УАФ

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В статье: Игорь Суркис Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Хиденг (Днепр)
19.02.2023 в 13:38
Сначала гундит, что Суркис его выгнал не по-людски, а потом рассказывает, что оказывается он за 2-3 месяца до этого сам Суркису говорил «що не бачу себе зараз тут». Команда у Павелки конечно…
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Хиденг (Днепр)
19.02.2023 в 13:33
Та мы поняли. Иди уже!
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