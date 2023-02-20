Официально: Днепр-1 арендовал двух полузащитников Металлиста

"Днепр-1" официально объявил о подписании двух игроков " Металлиста ".

Днепровский клуб арендовал 27-летнего хавбека Вячеслава Танковского и 24-летнего хавбека Евгения Подлепенца.

Оба футболисты арендованы до конца сезона и уже внесены в заявку "Днепра-1" на УПЛ.

Подлепенец будет играть в новом клубе под № 11, Танковский – под № 31.

Подлепенец в текущем сезоне сыграл за "Металлист" 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Танковский также провел 14 матчей, но без результативных действий.