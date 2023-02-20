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Официально: Днепр-1 арендовал двух полузащитников Металлиста

Премьер-лига
(1 голосов)

Исход из Харькова в Днепр продолжается

Официально: Днепр-1 арендовал двух полузащитников Металлиста

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" официально объявил о подписании двух игроков "Металлиста".

Днепровский клуб арендовал 27-летнего хавбека Вячеслава Танковского и 24-летнего хавбека Евгения Подлепенца.

Оба футболисты арендованы до конца сезона и уже внесены в заявку "Днепра-1" на УПЛ.

Подлепенец будет играть в новом клубе под № 11, Танковский – под № 31.

Подлепенец в текущем сезоне сыграл за "Металлист" 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Танковский также провел 14 матчей, но без результативных действий.

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В статье: Вячеслав Танковский СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Евгений Подлепенец
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Источник:
СК Дніпро-1

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