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Официально: Днепр-1 арендовал двух полузащитников Металлиста
Исход из Харькова в Днепр продолжается
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" официально объявил о подписании двух игроков "
Днепровский клуб арендовал 27-летнего хавбека Вячеслава Танковского и 24-летнего хавбека Евгения Подлепенца.
Оба футболисты арендованы до конца сезона и уже внесены в заявку "Днепра-1" на УПЛ.
Подлепенец будет играть в новом клубе под № 11, Танковский – под № 31.
Подлепенец в текущем сезоне сыграл за "Металлист" 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Танковский также провел 14 матчей, но без результативных действий.
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