Металлист - Валмиера: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня утром "Металлист" номинально резервным составом уступил чемпиону Кыргызстана. Во второй половине дня Перица Огненович проверит в действии футболистов, на которых рассчитывает в официальных играх в качестве основных. Соперником станет "Валмиера": латвийцы этой зимой уже играли с "Кривбассом" и "Вересом", а после "Металлиста" через несколько дней сыграют и с "Динамо".

Контрольный матч

21 февраля. Начало в 15:30

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Валмиера" (Латвия)