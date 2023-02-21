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Металлист - Валмиера: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Вторая игра для харьковчан за сегодня
instagram.com/fcmetalist
Сегодня утром "Металлист" номинально резервным составом уступил чемпиону Кыргызстана. Во второй половине дня Перица Огненович проверит в действии футболистов, на которых рассчитывает в официальных играх в качестве основных. Соперником станет "Валмиера": латвийцы этой зимой уже играли с "Кривбассом" и "Вересом", а после "Металлиста" через несколько дней сыграют и с "Динамо".
Контрольный матч
21 февраля. Начало в 15:30
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Валмиера" (Латвия)
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