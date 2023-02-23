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Черноморец попрощался с воспитанником Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Владислав Наумец решил покинуть клуб

Черноморец попрощался с воспитанником Динамо

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Владислав Наумец покинул одесский клуб.

Вингер активировал опцию контракта, позволяющую ему в единоличном порядке не продлевать сделку на вторую половину сезона. Об этом сообщает пресс-служба одесситов.

Наумец является воспитанник "Зари" и "Динамо". За "Черноморец" он выступал с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел в футболке моряков 13 матчей и отдал две результативные передачи. Ранее он также защищал цвета "Миная" и греческой "Янины".

По данным СМИ, Владислав близок к переходу в "Металлист".

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В статье: Стадион "Черноморец" Владислав Наумец
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Комментарии (1)
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Жажа the best (Харьков)
23.02.2023 в 13:00
Самое страшное что этот дырявый может оказацца теперь в Харькове. Этого не должно случицца! Ты слышишь ярославский меня бл*ядь?! Своих что-ли воспитанников мало?!
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