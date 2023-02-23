Черноморец попрощался с воспитанником Динамо

Полузащитник "Черноморца" Владислав Наумец покинул одесский клуб.

Вингер активировал опцию контракта, позволяющую ему в единоличном порядке не продлевать сделку на вторую половину сезона. Об этом сообщает пресс-служба одесситов.

Наумец является воспитанник "Зари" и "Динамо". За "Черноморец" он выступал с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел в футболке моряков 13 матчей и отдал две результативные передачи. Ранее он также защищал цвета "Миная" и греческой "Янины".

По данным СМИ, Владислав близок к переходу в "Металлист".