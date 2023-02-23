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Ротань: В Александрии есть кандидаты в молодежную сборную Украины
Для этого нужно показывать свою результативность
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" и сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал, видит ли он среди футболистов "горожан" потенциальных игроков молодежки сине-желтых.
"У нас в команде есть кандидаты в молодежную сборную, поэтому я не забываю об этом. Все зависит от самих ребят. Есть тренировочный процесс, есть матчи чемпионата.
Надо выходить на поле, показывать себя, проявлять себя, доказывать своей результативностью и эффективностью, что достоин представлять страну на международных соревнованиях. Возможно, все. Шансы есть у каждого", — приводит слова Ротаня официальный сайт "горожан".
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