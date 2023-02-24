Шахтер не получил ответа от Аль-Айна на запрос по трансферу Эрика

Донецкий " Шахтер " действительно делал официальное предложение эмиратскому "Аль-Айну" по трансферу 22-летнего левого фулбека Эрика.

Эту информацию подтверждает турецкий журналист Экрем Конур.

Впрочем, также источник сообщает, пока что "горняки" так и не получили официального ответа.

Напомним, что "Аль-Айн" возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.

Ранее сообщалось, что интерес к Эрику также проявляют бразильские "Сан-Паулу" и "Ботафого", а также греческий ПАОК.