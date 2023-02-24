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Шахтер не получил ответа от Аль-Айна на запрос по трансферу Эрика

Премьер-лига
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(1 голосов)

Горняки действительно интересовались игроком

Шахтер не получил ответа от Аль-Айна на запрос по трансферу Эрика

фото из соцсетей

Новина українською

Донецкий "Шахтер" действительно делал официальное предложение эмиратскому "Аль-Айну" по трансферу 22-летнего левого фулбека Эрика.

Эту информацию подтверждает турецкий журналист Экрем Конур.

Впрочем, также источник сообщает, пока что "горняки" так и не получили официального ответа.

Напомним, что "Аль-Айн" возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.

Ранее сообщалось, что интерес к Эрику также проявляют бразильские "Сан-Паулу" и "Ботафого", а также греческий ПАОК.

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В статье: Эрик Шахтер (Донецк) Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
24.02.2023 в 21:18
Может еще не перевели письмо?
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