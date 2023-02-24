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Шахтер не получил ответа от Аль-Айна на запрос по трансферу Эрика
Горняки действительно интересовались игроком
фото из соцсетей
Донецкий "
Эту информацию подтверждает турецкий журналист Экрем Конур.
Впрочем, также источник сообщает, пока что "горняки" так и не получили официального ответа.
Напомним, что "Аль-Айн" возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.
Ранее сообщалось, что интерес к Эрику также проявляют бразильские "Сан-Паулу" и "Ботафого", а также греческий ПАОК.
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