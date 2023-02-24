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Кадири продолжит карьеру в чемпионате Таджикистана

Премьер-лига
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Ганец переходит в аренду в Истиклол

Кадири продолжит карьеру в чемпионате Таджикистана

фото из свободных источников

Новина українською

Полузащитник Мохаммед Кадири продолжит карьеру в чемпионате Таджикистана.

Как сообщает Transfermarkt, Кадири на правах аренды будет выступать за местный "Истиклол". Срок аренды – до конца текущего календарного года.

Ни "Динамо", ни "Истиклол" б переходе 26-летнего Кадири пока не объявили, но вчера хавбек принял участие в товарищеском матче таджикской команды с российским "Факелом".

Интересно, что в октябре в СМИ была информация, что ганец досрочно покинул столичный клуб, однако официальной информации также не было.

Напомним, Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел в составе киевской команды лишь 16 матчей, результативными действиями не отметился. В 2020 году он отправился в аренду в тульский "Арсенал", а затем в одесский "Черноморец", за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге. Кроме того, он играл в аренде в венгерском "Гонведе".

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В статье: Динамо (Киев) Мохаммед Кадири Истиклол (Душанбе)
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Источник:
Transfermarkt

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