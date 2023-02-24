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Кадири продолжит карьеру в чемпионате Таджикистана
Ганец переходит в аренду в Истиклол
фото из свободных источников
Полузащитник Мохаммед Кадири продолжит карьеру в чемпионате Таджикистана.
Как сообщает Transfermarkt, Кадири на правах аренды будет выступать за местный "Истиклол". Срок аренды – до конца текущего календарного года.
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Интересно, что в октябре в СМИ была информация, что ганец досрочно покинул столичный клуб, однако официальной информации также не было.
Напомним, Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел в составе киевской команды лишь 16 матчей, результативными действиями не отметился. В 2020 году он отправился в аренду в тульский "Арсенал", а затем в одесский "Черноморец", за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге. Кроме того, он играл в аренде в венгерском "Гонведе".
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