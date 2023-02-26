Возвращение Сергея Ковальца, туманные перспективы Черноморца. Как зимовали аутсайдеры УПЛ

UA-Футбол стартует с циклом материалов, в которых пойдет разговор о зимней паузы в украинском футболе. Наша задача - разобрать контрольные матчи на сборах, поделиться своими впечатлениями касательно трансферов, а также постараться дать прогноз касательно того, чего стоит ждать от той либо иной команды весной. Разговор начнем с борцов за выживание.

"Львов"

С чем уходили зимовать

16-е место, 14 игр, девять очков

"Сине-золотые" традиционно для себя закончили первую часть сезона в зоне вылета, на этот раз на последнем месте. Нельзя сказать, что коллектив Олега Дулуба по ходу всей кампании выглядел явным аутсайдером, однако кадровое наполнение, а также длина состава вряд ли давали фанатам надежду на светлое будущее. "Львов" успел запомниться несколькими добротными играми осенью (победа в дерби против "Руха", ничья против обеих харьковских команд, яркая перестрелка с "Зарей"), однако две победы за первый круг и всего девять забитых - это мизер. Грустный мизер.

Трансферы

Зимой "львы" чуть пересобрали состав, однако сходу сказать, пойдет это команде в плюс, сложно. Как минимум из-за потери некоторых важных футболистов. Прежде всего это касается Крушинского (платный исходящий трансфер, во дела!), Васильева и Бойко, каждый из которых был основным в первом полугодии. Также ушли Ныч, который хоть и потерял место в старте, однако был важной опцией и давал глубину в атаке, Ильющенков (основной вратарь), Полегенько (яркий и выносливый фулбек), и нестабильные Мышенко, Пономаренко, Шишка. Итого, минус девять. Немало.

Но были и интересные трансферы на вход. Форвард Эсеола не прижился в "Ворскле", однако под крылом у Дулуба он точно будет одним из лидеров. Пускай и крайне нестабильным. Можно ручаться и касательно опытного Рыбки, который будет первым номером, а также насчет Богунова и Дитятьева. Конкуренцию Рыбке также будет навязывать Юрчук. Привлекает внимание хавбек Алибеков, который не нашел себя в "Заре". Может хоть во "Львове" получится показать себя как можно лучше, все-таки уже 24 года. Оценивать легионеров Лео Антонио и Ивияна Свржняка мы не беремся, ибо в деле их не видели. Тем интереснее дождаться дебюта.

Зимние спарринги

Девять игр, четыре победы, три ничьих, два поражения

За время сборов львовский клуб успел отыграть десять игр, в большинстве из которых показав себя с привычной стороны. Клуб забил лишь 11 раз (чуть больше гола за игру), при этом пропустив семь голов. Стиль Дулуба остался при нем - игра вторым номером, попытки контратак, компактность. Традиции, как говорится, превыше всего. Зато "сине-золотые" достаточно ярко завершили полугодие, разгромив датский клуб "Б-93" (5:2).

Весенние ожидания

Скажем честно, мало шансов на то, что весной "Львов" совершит неожиданный скачок и сумеет запрыгнуть в середину таблицы. Клуб не усилился кадрово, оставшись с короткой скамейкой и слабой линией атаки. Но есть и светлое пятно. Впервые за много лет "сине-золотые" не уволили тренера при первых неудачах, а продолжают постепенно доверять Олегу Дулубу. Белорусский наставник - не гений среди тренеров, однако свой почерк имеет, а потому его опыт и немного удачи вполне могут позволить "Львову" удержаться в элите.

"Черноморец"

С чем уходили зимовать

15-е место, 15 игр, 11 очков

Никто не ждал, что во время второго своего пришествия Роман Григорчук сможет сходу наладить игру "Черноморца". Тем более, в масштабах глобальной перестройки. Но вышло даже хуже ожидаемого. За первые полгода "моряки" почти не прогрессировали, да и результаты в таблицы были очень плачевными. Первую победу болельщики легендарного клуба ждали до середины ноября, за ней быстро пришла вторая. Она же последняя на данную минуту. Клуб мало забивал, местами проваливался в обороне и был жутко нестабильным. 15-е место вполне заслуженное.

Трансферы

"Моряки" были далеко не самой активной командой на зимнем трансферном рынке. Хотя их работу провальной не назвать. Клуб неплохо усилил центр поля, подписав Демченко и Задою. Оба немало поиграли в УПЛ и вполне готовы к игре в старте. Интересен и трансфер юного форварда Алефиренко, который так и не прижился в "Заре". У одесситов ситуация в атаке куда хуже, а значит и игровое время будет. Также неплохим расширением обоймы кажется переход центрбека Васильева из "Львова".

Что касается исходящих трансферов, то здесь одесситы в основном прощались с не самыми важными игроками, к которым можно отнести Петько, Суханова, Куемба, Литвиненко и Фили. Учитывая усиление центра поля, не сильным ударом станет уход Кравченко и Бобко. Здесь "моряки" вышли в ноль. А вот потеря Наумца - другое дело, ибо юный вингер хоть и был нестабильным, но добавлял немного джаза академичной атаке Григорчука.

Зимние спарринги

Десять матчей, шесть побед, одна ничья, три поражения

"Черноморец" - одна из самых активных команд зимнего межсезонья, которая в сумме провела десять игр. В них коллектив Григорчука забил сразу 27 раз, что может говорить об улучшении игры в атаке, однако все не так просто. Большинство голов были забиты более слабым командам ("Ниве", "Реалу Фарма" и "Черноморцу U19"). А вот против зарубежных команд из Сербии, Молдовы и Узбекистана коллектив Григорчука играл хуже и забивал реже. Да и факт того, что больше всех забил опорник Войтиховский не может радовать, игроки атаки и дальше не впечатляют.

Весенние ожидания

Одесситы кадрово не стали слабее за зиму, однако трансферы на вход тоже оставляют вопросы. Особенно их количество. Главная проблема "моряков" в первой половине кампании - игра в атаке, о чем мы говорили еще в декабре. Сможет ли юный и перспективный Алефиренко в одиночку усилить команду, проснутся ли такие футболисты как Гладкий и Юсов, выйдет ли на новый уровне Брагару и Штогрин? У нас немало вопросов к "Черноморцу", однако учитывая непростую нефутбольную ситуацию вокруг команды, серьезного прогресса от коллектива Григорчука лично мы не ждем. Пока все видится в пределах борьбы за выживание.

"Ингулец"

С чем уходили зимовать

14-е место, 14 игр, 13 очков

Долгое время "казаки" единолично замыкали таблицу УПЛ, что в целом было справедливо. "Ингулец" стал стагнировать при Сергее Лавриненко, и неплохой в целом наставник, которого президент команды обещал держать до последнего, так и не сумел взбодрить команду. И лишь неожиданное назначение Младена Бартуловича в качестве и.о. сумело взбодрить игроков, которые выдали классный финиш полугодия, выиграв три игры из пяти последних. Зимой же клуб заключил контракт с Сергеем Ковальцем, возвращение которого заставит следить за "Ингульцом" еще сильнее.

Трансферы

Подобно "Черноморцу", коллектив Ковальца не очень активно вел себя зимой на рынке, подписав лишь несколько игроков. Главный новичок, конечно же, кипер Олег Билык, который по неизвестным причинам не понадобился Ротаню в "Александрии". В "Ингульце" же, как нам кажется, у него есть все шансы стать основным. Интересными кажутся подписания из "Ворсклы" Козыренко и Мельничука. Оба перспективные, но полтавчанам оказались не нужны, а вот "казакам" в борьбе за выживания точно понадобятся, как минимум для расширения обоймы.

Что касается исходящих трансферов, то "Ингулец" отпустил нестабильного Кучера, а также левого фулбека Сакива, который при Лавриненко и Бартуловиче играл с переменным успехом. Также покинул клуб Близниченко, который зимой чуть позже заключил контракт с "Вересом". Итого, трое вышли (вратарь, фулбек и вингер) и трое зашли (вратарь, фулбек и вингер). Идеальное равенство.

Зимние спарринги

Восемь матчей, три победы, три ничьих, два поражения

Коллектив из Петрово достаточно ровно отыграл зимой, выиграв и проиграв примерно равное количество встреч. Клуб ярко разгромил юниорскую команду "Аланьяспора" (6:0), набив на этом матче статистику голов, однако в остальных играх забивал немного, стараясь при этом делать упор на игру в обороне и контратаки. Приятное впечатление - четыре гола от Максима Марусича, который, вероятнее всего, станет основным форвардом команды весной.

Весенние ожидания

Как мы и писали выше, главное внимание будет притянуто к персоне Сергея Ковальца, который таки вернулся на тренерский мостик, при чем сразу в УПЛ. Былые заслуги дают ему небольшой кредит доверия, однако тот состав, который находится под его рукой, не позволяет сильно высоко летать в облаках. Диагноз: борьба за выживание, вероятнее всего, успешная борьба. Ну и парочка ярких матчей в паре с быстрыми контратаками на сдачу.

"Минай"

С чем уходили зимовать

13-е место, 14 игр, 14 очков

Закарпатский клуб - обладатель одного из самых дешевых составов в УПЛ (зимой сумели немного опередить "Львов"), что не помешало им оставить приятное впечатление. Лично мы, как наверняка и многие, не ждали чудес от Владимира Шарана на новом месте, однако "минайцы" предстали управляемой и дисциплинированной командой. Да, местами бросался в глаза низкий исполнительский уровень, однако командная работа часто выручала, отсюда место вне прямого вылета. Уже лучше, нежели год назад.

Трансферы

За зиму закарпатцы потеряли всего троих игроков, однако в плане качества данные потери кажутся весьма ощутимыми. Да, легионер Ловро Грайфонер особо не был нужен Владимиру Шарану (ноль сыгранных минут за полгода), однако проданный за рубеж Кулиев и перешедший в "Зарю" Хахлев считались твердыми игроками старта и лидерами "Миная". Но оба ушли на повышение, оставив после себя лишь приятное воспоминание.

"Минай" как мог пытался заменить Эдуарда и Алексея, подписав зимой сразу трех футболистов центра поля - Шишку, Петько и Гечева. Последний, к слову, может закрыть позицию на левом крыле и в теории заменить Кулиева. Также у "Александрии" был арендован центрбек Мельник, который, если все пойдет по плану, должен быть основным. В составе "горожан" он набрался опыта и даже выходил с первых минут.

Зимние спарринги

Семь игр, одна победа, три ничьих, три поражения

Зимой закарпатцы добыли всего одну победу на сборах, что является худшим показателем среди всех украинских команд. Конечно, результаты на сборах всегда второстепенны, однако немного смущает статистика забитых. Их всего пять, что крайне мало. Единственным игроком, который отличился более одного раза, стал Егор Твердохлеб, а вот профильные форварды (Колесник, Вишневский, Коломоец) не забили ни разу.

Весенние ожидания

Как и от остальных борцов за выживание, мы не ждем от "Миная" серьезного скачка в результатах. Все дело в кадрах, ведь даже если Владимир Шаран сумеет привить команде фирменный стиль, клуб не располагает тем составом, который способен творить чудеса. Ждем от закарпатцев игры вторым номером, опасных стандартов, и даже рискнем предположить, что у одного из грандов "минайцы" таки смогут отобрать очки. Владимир Богданович знает в этом толк.

"Рух"

С чем уходили зимовать

12-е место, 14 игр, 14 очков

"Руховцы" Кучука - самая молодая, самая грубая и самая нестабильная команда полугодия. При этом львовяне обладают определенным шармом, а их лидер Таллес Бренер сумел удивить многих, совершив за полгода 11 результативных действий. Да, зимовать клуб Леонида Станиславовича ушел лишь 12-м, однако главная цель коуча - раскрытие молодых воспитанников, многие из которых уже стали лидерами клуба УПЛ, а также успешно играют в рамках Юношеской лиги УЕФА. А нестабильность в их годы - дело весьма привычное.

Трансферы

"Рух" зимой вел себя скромно, подписав лишь двух игроков. Зато оба пришли из Бразилии. Знакомьтесь, 22-летний левый фулбек Джефферсон Винисиус и 24-летний опорник Эдсон Фернандо. Тяжело сказать, что ждать от этих ребят, однако оба пришли на слабозащищенные позиции и точно помогут расширить состав. Среди ушедших футболистов отметился лишь Богдан Бойчук, который оказался в "Металлисте".

Зимние спарринги

Восемь игр, три победы, две ничьих, три поражения

Коллектив Кучука на сборах отыграл восемь поединков, одинаковое количество раз победив и проиграв (по три). Также две встречи завершились мировой. Команда в целом отличилась неплохой игрой впереди (трижды забивали два и больше), а поблагодарить за это стоит Юрия Климчука, на счету которого три гола. А вот яркий лидер Таллес зимой не отличился ни разу.

Весенние ожидания

Осенью "Рух" временами напоминал команду, которой по силам зацепиться за середину таблицы и перестать каждый год бороться за выживание в УПЛ. Однако общая нестабильность и постоянные удаления молодых игроков сильно мешали Кучуку в его попытках идеально наладить игру. Зимой клуб усилил на бумаге две позиции и если молодежь станет играть чуть собраннее, а атака не будет транжирить моменты, то львовский клуб имеет шанс чуть оторваться от зоны вылеты и ближе к концу сезона начать дышать спокойнее. У тренера достаточно опыта для подобного.