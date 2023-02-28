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Борячук хочет играть за Зарю – переговоры между клубами продолжаются
Стороны до сих пор не договорились о сумме компенсации
Фото: ФК Металлист 1925
"Заря" и "Шахтер" продолжают переговоры по трансферу нападающего Андрея Борячука. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.
Стороны до сих пор не могут договориться о сумме компенсации. Ранее сообщалось, что горняков не устраивает предложенная сума. Сам футболист хочет играть под руководством главного тренера луганчан Патрика ван Леувена.
Напомним, что Борячук первую часть сезона на правах аренды отыграл в "Металлисте 1925", а в начале нынешнего года побывал на сборах в Турции вместе с первой командой "Шахтера". Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца текущего сезона.
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