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Борячук хочет играть за Зарю – переговоры между клубами продолжаются

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны до сих пор не договорились о сумме компенсации

Борячук хочет играть за Зарю – переговоры между клубами продолжаются

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

"Заря" и "Шахтер" продолжают переговоры по трансферу нападающего Андрея Борячука. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.

Стороны до сих пор не могут договориться о сумме компенсации. Ранее сообщалось, что горняков не устраивает предложенная сума. Сам футболист хочет играть под руководством главного тренера луганчан Патрика ван Леувена.

Напомним, что Борячук первую часть сезона на правах аренды отыграл в "Металлисте 1925", а в начале нынешнего года побывал на сборах в Турции вместе с первой командой "Шахтера". Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Андрей Борячук
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
28.02.2023 в 08:05
Летом подписать предварительный контракт и забрать зимой бесплатно
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