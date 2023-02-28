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Заря подписала еще одного украинского чемпиона мира U-20
Очередной новичок для луганчан
Фото: Instagram
"Заря" объявила о подписании очередного новичка. Полузащитник Кирилл Дришлюк будет защищать цвета луганчан.
Срок длительности контракта не раскрывается.
Предыдущим клубом Дришлюка была "Александрия", соглашение с которой было разорвано по взаимному согласию сторон. В первой части сезона 23-летний провел 12 матчей без результативных действий. До этого он играл за "Зирку" и латвийский "Спартакс".
Вызывался в сборные Украины Ю-18, Ю-19 и Ю-20. С последней становился чемпионом мира в 2019 году. Являлся основным игроком сборной. Сыграл тогда 5 матчей из 7.
Ранее "Заря" подписала воспитанника донецкого "Шахтера".
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