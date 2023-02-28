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Заря подписала еще одного украинского чемпиона мира U-20

Премьер-лига
(2 голосов)

Очередной новичок для луганчан

Заря подписала еще одного украинского чемпиона мира U-20

Фото: Instagram

Новина українською

"Заря" объявила о подписании очередного новичка. Полузащитник Кирилл Дришлюк будет защищать цвета луганчан.

Срок длительности контракта не раскрывается.

Предыдущим клубом Дришлюка была "Александрия", соглашение с которой было разорвано по взаимному согласию сторон. В первой части сезона 23-летний провел 12 матчей без результативных действий. До этого он играл за "Зирку" и латвийский "Спартакс".

Вызывался в сборные Украины Ю-18, Ю-19 и Ю-20. С последней становился чемпионом мира в 2019 году. Являлся основным игроком сборной. Сыграл тогда 5 матчей из 7.

Ранее "Заря" подписала воспитанника донецкого "Шахтера".

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В статье: Заря (Луганск) Кирилл Дришлюк
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Источник:
zarya-lugansk.com

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