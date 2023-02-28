Заря подписала еще одного украинского чемпиона мира U-20

"Заря" объявила о подписании очередного новичка. Полузащитник Кирилл Дришлюк будет защищать цвета луганчан.

Срок длительности контракта не раскрывается.

Предыдущим клубом Дришлюка была "Александрия", соглашение с которой было разорвано по взаимному согласию сторон. В первой части сезона 23-летний провел 12 матчей без результативных действий. До этого он играл за "Зирку" и латвийский "Спартакс".

Вызывался в сборные Украины Ю-18, Ю-19 и Ю-20. С последней становился чемпионом мира в 2019 году. Являлся основным игроком сборной. Сыграл тогда 5 матчей из 7.

Ранее "Заря" подписала воспитанника донецкого "Шахтера".