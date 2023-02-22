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Оказался ненужным Ротаню. Александрию покинул еще один игрок

Премьер-лига
(1 голосов)

Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон

Оказался ненужным Ротаню. Александрию покинул еще один игрок

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Полузащитник Кирилл Дришлюк покинул "Александрию". Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Контракт игрока основного состава "горожан" был прекращен по соглашению сторон.

Дришлюк присоединился к "Александрии" в 2020 году. В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 12 матчей без результативных действий.

Ранее в СМИ была информация, что футболист не нужен новому тренерскому штабу во главе с Русланом Ротанем. Сообщалось, что в услугах Дришлюка заинтересован "Колос".

Накануне "Александрия" попрощалась с другим полузащитником Александром Демченко. Хавбек уже нашел себе новый клуб в УПЛ.

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В статье: ФК Александрия Кирилл Дришлюк
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Источник:
fco.com.ua

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