Оказался ненужным Ротаню. Александрию покинул еще один игрок

Полузащитник Кирилл Дришлюк покинул "Александрию". Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Контракт игрока основного состава "горожан" был прекращен по соглашению сторон.

Дришлюк присоединился к "Александрии" в 2020 году. В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 12 матчей без результативных действий.

Ранее в СМИ была информация, что футболист не нужен новому тренерскому штабу во главе с Русланом Ротанем. Сообщалось, что в услугах Дришлюка заинтересован "Колос".

Накануне "Александрия" попрощалась с другим полузащитником Александром Демченко. Хавбек уже нашел себе новый клуб в УПЛ.