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Оказался ненужным Ротаню. Александрию покинул еще один игрок
Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник Кирилл Дришлюк покинул "Александрию". Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
Контракт игрока основного состава "горожан" был прекращен по соглашению сторон.
Дришлюк присоединился к "Александрии" в 2020 году. В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 12 матчей без результативных действий.
Ранее в СМИ была информация, что футболист не нужен новому тренерскому штабу во главе с Русланом Ротанем. Сообщалось, что в услугах Дришлюка заинтересован "Колос".
Накануне "Александрия" попрощалась с другим полузащитником Александром Демченко. Хавбек уже нашел себе новый клуб в УПЛ.
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