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Ошибка молодости. ВИДЕО, как Трубин пропустил курьезный гол от Миная
Матч Минай – Шахтер дарит много эмоций
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" мощно начал перенесенный матч 9-го тура против "Миная" - юбилейный гол Степаненко и точный удар Сикана обеспечили горнякам комфортное преимущество.
Однако закарпатцы не сложили оружие и продолжили искать пути к воротам Анатолия Трубина. Тому даже пару раз пришлось всерьез вступить в игру. Однако на 31-й минуте герой Лиги чемпионов и последнего матча горняков в Лиге Европы пропустил совершенно необязательный мяч. Анатолий не справился с дальним ударом Назария Воробчака.
Вскоре Судаков ударом с пенальти восстановил преимущество "Шахтера" в два мяча. На перерыв команды ушли при счете 1:3.
За ходом поединка "Минай" – "Шахтер" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>.
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