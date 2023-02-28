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Ошибка молодости. ВИДЕО, как Трубин пропустил курьезный гол от Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч Минай – Шахтер дарит много эмоций

Ошибка молодости. ВИДЕО, как Трубин пропустил курьезный гол от Миная

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" мощно начал перенесенный матч 9-го тура против "Миная" - юбилейный гол Степаненко и точный удар Сикана обеспечили горнякам комфортное преимущество.

Однако закарпатцы не сложили оружие и продолжили искать пути к воротам Анатолия Трубина. Тому даже пару раз пришлось всерьез вступить в игру. Однако на 31-й минуте герой Лиги чемпионов и последнего матча горняков в Лиге Европы пропустил совершенно необязательный мяч. Анатолий не справился с дальним ударом Назария Воробчака.

Вскоре Судаков ударом с пенальти восстановил преимущество "Шахтера" в два мяча. На перерыв команды ушли при счете 1:3.

За ходом поединка "Минай" – "Шахтер" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Назарий Воробчак Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
28.02.2023 в 16:55
Така судьба голкіперів... Поки свою торбу не заповнить КЛАСУ не набереться.
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