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Швед и Крыськив в ближайшие дни вернутся в общую группу Шахтера
Лазарет горняков пустеет
Фото: twitter.com/FCShakhtar/Автор - невідомий
Главный тренер "
"По последней информации, Швед еще два дня поработает индивидуально и присоединится к общей группе. Для нас очень важно иметь такого футболиста в обойме.
Крыськив тоже завтра еще должен поработать индивидуально, а затем присоединится к команде", - сказал Йовичевич.
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Источник:ФК Шахтар
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aleks68
28.02.2023 в 21:24
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