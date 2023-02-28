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Швед и Крыськив в ближайшие дни вернутся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Лазарет горняков пустеет

Швед и Крыськив в ближайшие дни вернутся в общую группу Шахтера

Фото: twitter.com/FCShakhtar/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал, как проходит восстановление травмированных Маряьна Шведа и Дмитрия Крыськива.

"По последней информации, Швед еще два дня поработает индивидуально и присоединится к общей группе. Для нас очень важно иметь такого футболиста в обойме.

Крыськив тоже завтра еще должен поработать индивидуально, а затем присоединится к команде", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Марьян Швед Дмитрий Крыськив
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (1)
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aleks68
28.02.2023 в 21:24
хорошо
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