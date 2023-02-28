Швед и Крыськив в ближайшие дни вернутся в общую группу Шахтера

Главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич рассказал, как проходит восстановление травмированных Маряьна Шведа и Дмитрия Крыськива.

"По последней информации, Швед еще два дня поработает индивидуально и присоединится к общей группе. Для нас очень важно иметь такого футболиста в обойме.

Крыськив тоже завтра еще должен поработать индивидуально, а затем присоединится к команде", - сказал Йовичевич.