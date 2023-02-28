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Динамо заявит на УПЛ венесуэльского форварда - СМИ
Эрик Рамирес близок к возвращению из аренды
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" в ближайшее время может таки усилиться венесуэльским форвардом, вернув из аренды Эрика Рамиреса, который ныне выступает за "Слован". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, ожидается, что столичный клуб рассчитывает сделать это до наступления 1 марта – даты завершения трансферного окна в украинской Премьер-лиге.
Сообщается, что сейчас "Динамо" пытается вернуть форварда в расположение клуба и заявить его на вторую часть сезона.
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