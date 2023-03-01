Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Замена Данченко? Заря усилилась воспитанником Динамо
Трансфер состоялся на правах свободного агента
Фото: Instagram
Луганская "Заря" объявила о подписании правого защитника Павла Полегенько.
Детали договора не разглашаются. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Последним клубом Полегенько был "Львов", который он покинул в декабре 2022 года. В первой части сезона УПЛ он провел 9 матчей и отметился 1 результативной передачей.
Павел - воспитанник "Динамо". Ранее он также защищал цвета "Динамо-2", "Говерлы", "Зирки" "Ингульца", черниговской "Десны" и "Мариуполя". Вызывался в состав сборных Украины – U-17, U-18, U-19, U-20 и U-21.
Скорее всего, "Заря" подписала Полегенко в качестве замены Олегу Данченко, который перенес инфаркт на тренировке команды во время сборов в Турции. Олег играет на позиции правого защитника. В первой круге он принял участие во всех матчах луганчан.
Популярное сейчас
- Под 700 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день зимы
- Ротань возглавил сборную, Шахтер разбил Минай, Рух вылетел из еврокубков. Главные новости за 28 февраля
- Про Ингулец тоже есть. Александр Поворознюк продолжает перепевать мотивы Круга. ВИДЕО
- "Потом он у туалета полежал". Защитник Львова снял флаг РФ, висевший возле гостиницы в Турции
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО