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Замена Данченко? Заря усилилась воспитанником Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Трансфер состоялся на правах свободного агента

Замена Данченко? Заря усилилась воспитанником Динамо

Фото: Instagram

Новина українською

Луганская "Заря" объявила о подписании правого защитника Павла Полегенько.

Детали договора не разглашаются. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Последним клубом Полегенько был "Львов", который он покинул в декабре 2022 года. В первой части сезона УПЛ он провел 9 матчей и отметился 1 результативной передачей.

Павел - воспитанник "Динамо". Ранее он также защищал цвета "Динамо-2", "Говерлы", "Зирки" "Ингульца", черниговской "Десны" и "Мариуполя". Вызывался в состав сборных Украины – U-17, U-18, U-19, U-20 и U-21.

Скорее всего, "Заря" подписала Полегенко в качестве замены Олегу Данченко, который перенес инфаркт на тренировке команды во время сборов в Турции. Олег играет на позиции правого защитника. В первой круге он принял участие во всех матчах луганчан.

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В статье: Заря (Луганск) Павел Полегенько
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Источник:
zarya-lugansk.com

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