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Динамо подписало северомакедонского опорника Рамадани
Еще одна попытка найти подмену для Сидорчука
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Северомакедонский полузащитник Решат Рамадани продолжит свою карьеру в "
Хавбек уже появился в заявке киевского клуба на вторую часть сезона УПЛ, хотя официальный сайт киевлян о трансфере еще не объявлял.
Таким образом, пока что остается неизвестным, на каких условиях подписан контракт.
Рамадани 19 лет. Футболист является воспитанником "Шкендии", за первую команду которой дебютировал в октябре 2021 года. На данный момент на его счету 23 матча в высшем дивизионе Северной Македонии (1 гол, 1 ассист и 5 желтых карточек), а также 5 матчей в Лиге конференций (2 желтых).
Базовой позицией для игрока является опорный полузащитник. Однако в своей карьере у него также был опыт выступлений в центре защиты.
Интересно, что этой зимой Рамадани пересекался с "Динамо". Киевляне встречались со "Шкендией" в контрольном матче на турецком сборе, и будущий игрок киевлян выходил в составе северомакедонцев на эту игру.
Отметим, что для "Динамо" это первый полноценный трансфер в текущем
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