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Заря не смогла подписать Борячука. Шахтер хотел за игрока 400 тысяч евро

Премьер-лига
(1 голосов)

На аренду луганчане не согласились

Заря не смогла подписать Борячука. Шахтер хотел за игрока 400 тысяч евро

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Заря" не смогла оформить трансфер форварда "Шахтера" Андрея Борячука. Игрок остается в донецком клубе.

Как сообщает ТаТоТаке, "горняки" оценивали 26-летнего футболиста в 400 тысяч евро. Луганчане не смогли или не захотели платить такую сумму.

Также наставник "Зари" Патрик ван Леувен не согласился на аренду, он "не хочет развивать чужого игрока".

Напомним, что Борячук первую часть сезона на правах аренды отыграл в "Металлисте 1925", а в начале нынешнего года побывал на сборах в Турции вместе с первой командой "Шахтера". Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Андрей Борячук
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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филанкрот (donetsk)
01.03.2023 в 19:58
дивує Зоря
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0
-1
Cassid (Kiev)
01.03.2023 в 19:44
А Бурду (тоже чужого игрока) развивать захотели. Странное у Зари понятие свой/чужой.
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
01.03.2023 в 20:11
Якшо контракт Борячука закінчується за пів року, то дивна позиція саме у Шахтаря. Трансферні вікна всюди позакривані, піде свобідним агентом задурно
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Cassid (Kiev)
01.03.2023 в 20:25
Шахта играет по принципу «или по-моему, или никак». Сотка тысяч долларов врядли повод менять стратегию.
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