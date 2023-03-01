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Заря не смогла подписать Борячука. Шахтер хотел за игрока 400 тысяч евро
На аренду луганчане не согласились
Фото: ФК Шахтер Донецк
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Как сообщает ТаТоТаке, "горняки" оценивали 26-летнего футболиста в 400 тысяч евро. Луганчане не смогли или не захотели платить такую сумму.
Также наставник "Зари" Патрик ван Леувен не согласился на аренду, он "не хочет развивать чужого игрока".
Напомним, что Борячук первую часть сезона на правах аренды отыграл в "Металлисте 1925", а в начале нынешнего года побывал на сборах в Турции вместе с первой командой "Шахтера". Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца текущего сезона.
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