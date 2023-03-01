Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла вернула в заявку британского форварда
Были слухи о его возможном переходе в "Черноморец"
thfcreport Academy
В последний день трансферного окна "Ворскла" внесла в заявку еще одного легионера. Теперь за полтавчан будет выступать британский форвард Родель Ричардс.
22-летний футболист должен быть знаком украинским болельщикам. В текущем сезоне он провел 6 минут за полтавчан в матче против "Руха", однако по ходу сезона был отзаявлен.
Зимой им интересовался "Черноморец" и даже просматривал его в контрольных матчах, однако, похоже, не убедил тренерский штаб "моряков". Теперь он снова оказался в Полтаве.
Популярное сейчас
- За месяц многое изменилось. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 01.03.2023
- ВИДЕО. Шедевр от экс-игрока Шахтера. Манор Соломон забивает в четвертом матче подряд по Фулхэм
- В ОК Юг рассказали о том, как РФ готовится к массированной атаке, и когда можно ожидать удар
- Шахтер сократил расстояние от Днепра-1 до двух очков. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО