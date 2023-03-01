Ворскла вернула в заявку британского форварда

В последний день трансферного окна "Ворскла" внесла в заявку еще одного легионера. Теперь за полтавчан будет выступать британский форвард Родель Ричардс.

Читайте также Дедлайн УПЛ: все трансферы

22-летний футболист должен быть знаком украинским болельщикам. В текущем сезоне он провел 6 минут за полтавчан в матче против "Руха", однако по ходу сезона был отзаявлен.

Зимой им интересовался "Черноморец" и даже просматривал его в контрольных матчах, однако, похоже, не убедил тренерский штаб "моряков". Теперь он снова оказался в Полтаве.