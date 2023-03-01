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Ворскла вернула в заявку британского форварда

Премьер-лига
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Были слухи о его возможном переходе в "Черноморец"

Ворскла вернула в заявку британского форварда

thfcreport Academy

UA-Футбол
Новина українською

В последний день трансферного окна "Ворскла" внесла в заявку еще одного легионера. Теперь за полтавчан будет выступать британский форвард Родель Ричардс.

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22-летний футболист должен быть знаком украинским болельщикам. В текущем сезоне он провел 6 минут за полтавчан в матче против "Руха", однако по ходу сезона был отзаявлен.

Зимой им интересовался "Черноморец" и даже просматривал его в контрольных матчах, однако, похоже, не убедил тренерский штаб "моряков". Теперь он снова оказался в Полтаве.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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