Ингулец подтвердил переход трех игроков

"Ингулец" на своем официальном сайте сообщил о переходе трех футболистов. Речь идет о защитнике Максиме Мельничуке, полузащитнике Олеге Осипенко и форварде Юрии Козыренко.

23-летний Мельничук и 23-летний Козыренко на правах свободных агентов перешли из "Ворсклы", о чем уже сообщалось ранее. Максим будет играть под 91-м номером, Юрий - под 27.

21-летний Осипенко перешел в "Ингулец" из чешского клуба "Кралов Двор". Трансфер состоялся на правах свободного агента. Он заявлен по списку Б на сайте УПЛ. Полузащитник выбрал 7 игровой номер.