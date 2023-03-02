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Ингулец подтвердил переход трех игроков

Премьер-лига
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Новички петровского клуба выбрали игровые номера

Ингулец подтвердил переход трех игроков

Фото: inhulets.com

Новина українською

"Ингулец" на своем официальном сайте сообщил о переходе трех футболистов. Речь идет о защитнике Максиме Мельничуке, полузащитнике Олеге Осипенко и форварде Юрии Козыренко.

23-летний Мельничук и 23-летний Козыренко на правах свободных агентов перешли из "Ворсклы", о чем уже сообщалось ранее. Максим будет играть под 91-м номером, Юрий - под 27.

21-летний Осипенко перешел в "Ингулец" из чешского клуба "Кралов Двор". Трансфер состоялся на правах свободного агента. Он заявлен по списку Б на сайте УПЛ. Полузащитник выбрал 7 игровой номер.

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В статье: Ингулец (Петрово) Юрий Козыренко
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Источник:
inhulets.com

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