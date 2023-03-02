В Словане у Рамиреса были те же проблемы, что и в Динамо: он отказывался возвращаться из Венесуэлы

В среду, первого марта, было официально объявлено о возвращении форварда Эрика Рамиреса из аренды в "Словане" в киевское "Динамо". Киевляне уже дозаявили футболиста во вторую часть УПЛ 2022/23.

Эрик Рамирес подписал контракт с "Динамо" 23-го июля 2021-го года. С тех пор он сыграл за команду семь матчей во всех турнирах, забил один гол. В январе 2022-го года Рамирес был отправлен в аренду в хихонский "Спортинг", откуда вернулся в Киев в июле 2022-го. И сразу же был отправлен в еще одну аренду – в братиславский "Слован".

Скриншот - официальный сайт "Динамо" (Киев)

"Динамо" на своем официальном сайте указывало, что аренда продлится один год (до конца сезона 2022/23), а после этого словаки будут иметь право выкупить контракт Рамиреса, действующий с украинским клубом до июля 2026-го года. Однако соглашение было нарушено: футболист вернулся в Киев раньше времени.

Ни "Динамо", ни "Слован" официально не сообщали о причинах нарушения первоочередной договоренности об аренде, однако UA-Футбол прояснил ситуацию благодаря товарищу нашей редакции журналисту Lukas Vrablik. Он работает в словацкой газете Denník N, а также пишет для англоязычных СМИ, в частности для издания Guardian.

Вот как Lukas Vrablik охарактеризовал каденцию Эрика Рамиреса в "Словане":

"С самого начала приход Рамиреса казался хорошим и своевременным подписанием, ведь у "Слована" были проблемы на позиции центрального нападающего. Был пришедший из "Атлетико" сербский страйкер Иван Шапоньич, но он был не очень хорошим. Была большая проблема, которую тренер не мог решить – как влиять на игру на поле. Приход Рамиреса предоставил тренеру Владимиру Вайссу еще один вариант. Особенно хорошо Рамирес проявил себя в плей-офф Лиги конференций против "Зриньски" (Мостар), выведя "Слован" в групповой раунд. Уже там Рамирес тоже получал достаточно много игрового времени. Он играл довольно неплохо, неплохо проявлял себя в верховых дуэлях, а также в процессе билд-апа. Он добавил новое веяние атаке "Слована", даже несмотря на то, что в некоторых играх вингера играл центр-форвард Чаврич, а Рамирес оставался в запасе. Поэтому да – у него была достаточно хорошая статистика [7 голов и 2 ассиста в 31-м матче, - примечание]. Хотя я думаю, что семь голов – это не такой уж особый показатель, учитывая тот факт, что "Слован" сильнее большинства команд в лиге и доминирует здесь. Рамирес, можно сказать, был самым результативным среди страйкеров. Проблемы появились зимой – вы должны это понимать. В клубе произошли определенные изменения в руководстве, происходит там много непонятных вещей. Произошли и игровые перемены. Ушли семь или даже девять новых игроков, а пришли – трое. С Рамиресом была связана забавная ситуация: на него рассчитывали весной, однако он просто не явился на зимнюю подготовку команды, оставшись в Венесуэле. Тренер Вайсс жаловался на Рамиреса, что тот не вернулся. Никто не знал, где он и что с ним. Через несколько дней появились материалы, в которых говорилось, что "Слован" прекратил сотрудничество с Рамиресом. Это конец его перспективам в команде. Да, он не был основным, но, я думаю, осенью болельщики были вполне довольны им, особенно на фоне Ивана Шапоньича. В целом Рамиреса можно считать одним из лучших дополнений к составу. Хотя в основном составе он был чужд. Он выходил из скамейки запасных и иногда забивал важные голы, но в целом-то скамейка была раздутой. Вместо Рамиреса купили Малика Абубакари, хорошо проявившего себя в первых играх"…

Эти слова словацкого журналиста коррелируются со словами представителей украинских медиа, которые оглашали в контексте Эрика Рамиреса те же проблемы. В частности, Игорь Цыганик в январе 2022-го года говорил:

"Луческу после окончания осенней части чемпионата и даже еще перед сборами рассчитывал на Эрика, но было какое-то не совсем адекватное поведение со стороны футболиста, отказавшегося приезжать в Киев и начинать сборы. Он сказал, что хочет остаться в Венесуэле и готовиться к матчам национальной сборной ".

Итак, не "Динамо" вернуло Эрика Рамиреса, а он сам приехал из-за разладившихся отношений со "Слованом". Приехал с тем же багажом проблем, с которым и отправлялся из Киева в аренду.